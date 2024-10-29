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Законодательство РК

Канат Шарлапаев обещал "закрутить гайки" на рынке долевого строительства

Новостройка, новостройки, жилые дома, многоквартирные дома, квартира, квартиры, многоэтажные дома, многоэтажный дом, многоэтажка, многоэтажки, застройка, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 13:07 Фото: akorda.kz
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев анонсировал ужесточение правил для застройщиков на рынке долевого строительства, сообщает Zakon.kz.

По данным Генпрокуратуры РК, при строительстве малоэтажных домов есть факты возведения жилья без проектных документов. При этом жильцы не могут подать в суд на застройщиков из-за отсутствия проектов на руках.

"Честно говоря, очень много недобросовестных людей на этом рынке. И это тоже надо признать. Сейчас поправки мы внесли. Не побоюсь этого жесткого слова, мы будем закручивать гайки по закону о долевом строительстве", – заявил Канат Шарлапаев на пресс-конференции 29 октября в правительстве.

Он посоветовал людям выбирать тех застройщиков, чьи объекты имеют гарантию Казахстанской жилищной компании. Это позволит совершить максимально безопасную покупку. Будет уверенность, что дом точно достроят и он будет соответствовать документации.

"Вы всегда будете уверены, что финансовое состояние застройщика проверили, что он три года нормально налоги платит, что у него есть запасы денежных средств на строительство. И проект соответствует первоначальной проектно-сметной документации", – отметил министр.

Пострадавшим от недобросовестных застройщиков жильцам глава ведомства предложил обратиться с жалобами в госорганы, в частности, в суд и прокуратуру, а также вызвался и сам помочь в случае записи к нему на прием.

"Я понимаю, что это занимает время, но мы живем в правовом государстве и нужно рассчитывать, что судебная система и прокуратура окажут содействие. И чтобы не попадать в такие ситуации, ознакомьтесь с законом о долевом строительстве и теми инструментами, где государство гарантирует строительство", – сообщил Канат Шарлапаев.

Ранее сообщалось, что правила долевого строительства хотят ужесточить в Казахстане.

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