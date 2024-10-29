Канат Шарлапаев обещал "закрутить гайки" на рынке долевого строительства
По данным Генпрокуратуры РК, при строительстве малоэтажных домов есть факты возведения жилья без проектных документов. При этом жильцы не могут подать в суд на застройщиков из-за отсутствия проектов на руках.
"Честно говоря, очень много недобросовестных людей на этом рынке. И это тоже надо признать. Сейчас поправки мы внесли. Не побоюсь этого жесткого слова, мы будем закручивать гайки по закону о долевом строительстве", – заявил Канат Шарлапаев на пресс-конференции 29 октября в правительстве.
Он посоветовал людям выбирать тех застройщиков, чьи объекты имеют гарантию Казахстанской жилищной компании. Это позволит совершить максимально безопасную покупку. Будет уверенность, что дом точно достроят и он будет соответствовать документации.
"Вы всегда будете уверены, что финансовое состояние застройщика проверили, что он три года нормально налоги платит, что у него есть запасы денежных средств на строительство. И проект соответствует первоначальной проектно-сметной документации", – отметил министр.
Пострадавшим от недобросовестных застройщиков жильцам глава ведомства предложил обратиться с жалобами в госорганы, в частности, в суд и прокуратуру, а также вызвался и сам помочь в случае записи к нему на прием.
"Я понимаю, что это занимает время, но мы живем в правовом государстве и нужно рассчитывать, что судебная система и прокуратура окажут содействие. И чтобы не попадать в такие ситуации, ознакомьтесь с законом о долевом строительстве и теми инструментами, где государство гарантирует строительство", – сообщил Канат Шарлапаев.
Ранее сообщалось, что правила долевого строительства хотят ужесточить в Казахстане.