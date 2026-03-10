Могут ли банки вытеснить "Отбасы банк" на рынке ипотечных кредитов

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, сколько времени потребуется банкам второго уровня (БВУ) для развития жилищно-строительных сбережений, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, ожидает ли "Отбасы банк" оттока клиентов на фоне того, что с 19 марта все коммерческие банки смогут открывать жилищные накопительный депозиты.

"Да, мы поддерживаем этот закон о том, что жилищно-строительные сбережения могут открывать и коммерческие банки. Но у "Отбасы банка" все равно есть преимущество – так как это замкнутая система, и каждый вкладчик уверен, что его депозит превратится в ипотечный кредит. А коммерческим банкам придется строить отдельный учет и доказывать своим вкладчикам, что эти депозиты находятся в сохранности и не используются, например, на потребительские кредиты и так далее", – сказала в ответ Ляззат Ибрагимова.

Она не думает, что конкуренция будет складываться одномоментно.

"Я думаю, что если конкуренция и будет развиваться, то на это необходимо несколько десятков лет. Потому что и сама система жилищных строительных сбережений в Казахстане была создана 23 года назад, и вот 20 лет понадобилось для того, чтобы так активно развиваться", – пояснила Ибрагимова.

