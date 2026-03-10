#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Финансы

Разгоняют ли жилищные программы цены на жилье в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 12:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, как жилищные программы влияют на стоимость квадратных метров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на мнение экспертов о том, что льготные жилищные программы сильно разгоняют цены на жилье. Они поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Я считаю, что любое экспертное мнение должно подкрепляться цифрами. 450 тыс. сделок купли-продажи совершается в Казахстане в среднем. Мы выдаем 80 тыс. кредитов. То есть наша доля примерно около 16-17% ежегодно. При такой доле невозможно сделать так, чтобы вот именно система жилстройсбережений влияла на рост цен. Поэтому первый тезис – он неактуальный, я считаю, он не имеет никакого подтверждения, никогда не имел", – заявила глава "Отбасы банка".

Она не согласна с тезисом, что "госпрограммы и различные жилищные программы дают возможность росту цен".

"Могу вам сказать, что на самом деле госпрограммы фактически увеличивают реальный доход населения. Если не будет каких-то различных государственных программ, граждане будут выплачивать 22% годовых, и в их семейном доходе оплата за такую коммерческую ипотеку будет огромной, она может занимать 70-80% их семейного бюджета. А существующая система жилищно-строительных сбережений позволяет этот платеж делать на 30-40% ниже. И система эта не уникальна, она прекрасно работает в Германии, она работает в Хорватии, во многих странах Западной Европы и себя очень хорошо зарекомендовала", – резюмировала Ибрагимова.

Ее поддержал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

"Я не считаю, что разгоняют. Насчет того, будет ли дешеветь жилье. Цена квартиры зависит от многих факторов, включая, зарплаты, стоимость строительных материалов и логистику. Надо создавать производство внутри Казахстана. Надо делать так, чтобы мы были меньше импортозависимы от строительных материалов, над чем мы сейчас очень активно работаем. Несколько десятков проектов у нас уже запланировано на этот год. Задача такая – чтобы эти меры работали на удешевление цены за квадратный метр", – пояснил министр.

Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на жилье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Глава "Отбасы банка" ответила на критику ипотечных программ
13:45, 10 марта 2026
Глава "Отбасы банка" ответила на критику ипотечных программ
Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году
11:42, 10 марта 2026
Что будет с ценами на жилье в Казахстане в 2026 году
Казахстанцам хотят разрешить использовать пенсионные накопления на лечение зубов
12:14, 10 марта 2026
Казахстанцам хотят разрешить использовать пенсионные накопления на лечение зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: