Разгоняют ли жилищные программы цены на жилье в Казахстане

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, как жилищные программы влияют на стоимость квадратных метров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на мнение экспертов о том, что льготные жилищные программы сильно разгоняют цены на жилье. Они поинтересовались, насколько это соответствует действительности.

"Я считаю, что любое экспертное мнение должно подкрепляться цифрами. 450 тыс. сделок купли-продажи совершается в Казахстане в среднем. Мы выдаем 80 тыс. кредитов. То есть наша доля примерно около 16-17% ежегодно. При такой доле невозможно сделать так, чтобы вот именно система жилстройсбережений влияла на рост цен. Поэтому первый тезис – он неактуальный, я считаю, он не имеет никакого подтверждения, никогда не имел", – заявила глава "Отбасы банка".

Она не согласна с тезисом, что "госпрограммы и различные жилищные программы дают возможность росту цен".

"Могу вам сказать, что на самом деле госпрограммы фактически увеличивают реальный доход населения. Если не будет каких-то различных государственных программ, граждане будут выплачивать 22% годовых, и в их семейном доходе оплата за такую коммерческую ипотеку будет огромной, она может занимать 70-80% их семейного бюджета. А существующая система жилищно-строительных сбережений позволяет этот платеж делать на 30-40% ниже. И система эта не уникальна, она прекрасно работает в Германии, она работает в Хорватии, во многих странах Западной Европы и себя очень хорошо зарекомендовала", – резюмировала Ибрагимова.

Ее поддержал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

"Я не считаю, что разгоняют. Насчет того, будет ли дешеветь жилье. Цена квартиры зависит от многих факторов, включая, зарплаты, стоимость строительных материалов и логистику. Надо создавать производство внутри Казахстана. Надо делать так, чтобы мы были меньше импортозависимы от строительных материалов, над чем мы сейчас очень активно работаем. Несколько десятков проектов у нас уже запланировано на этот год. Задача такая – чтобы эти меры работали на удешевление цены за квадратный метр", – пояснил министр.

