Что будет с ценами на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 11 марта 2026 года высказался о ценах на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что рынок нефти очень нестабильный.

"Каждое утро видим изменение цены – пик был 119 долларов, сейчас цены на нефть спустились до порядка 87 долларов за баррель. Предпосылки для того, чтобы цена была в районе 80 долларов, имеются, поскольку все-таки мы читаем из прессы и видим, что атаки на нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива идут. Обоюдные атаки. Естественно, это повлияло на то, что физически нефти на рынке стало меньше и из-за этого цена держится", – пояснил министр.

Дальнейшая ситуация, по его словам, будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт.

"Я здесь не беру на себя роль предсказателя. Это невозможно предсказать. На стоимости бензина в странах Персидского залива и в США это уже отражается, мы читаем это в новостях и видим. В Казахстане – нет", – резюмировал глава Минэнерго.

9 марта сообщалось, что стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые за почти четыре года превысила отметку 118 долларов за баррель. В последний раз котировки достигали таких значений в июне 2022 года.