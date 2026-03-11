#Референдум-2026
Политика

Казахстан усилил защиту стратегических объектов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

НПЗ, нефтеперерабатывающий завод, переработка сырой нефти, нефть, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Андрей Лукин 11 марта 2026 года в кулуарах Сената заявил, что в Казахстане на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке усилены меры антитеррористической защиты стратегических объектов, включая крупные нефтяные проекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как в стране усиливается безопасность стратегических объектов после поручения главы государства. Также они поинтересовались уровнем защищенности крупных нефтяных проектов, в частности, объектов Кашаган и Тенгизшевройл, и наличием на них систем противовоздушной защиты.

"Действительно, глава государства сразу же обратил внимание на антитеррористическую защищенность. Было проведено целое специальное совещание Совета Безопасности. Наши все структуры переведены на усиленный вариант несения службы – это как превентивные меры. Что касается предупредительных мер... В первую очередь я бы хотел ответить именно об антитеррористической защищенности наших стратегических объектов. Обращаю ваше внимание на то, что наши нефтедобывающие предприятия, которые дислоцируются в Республике Казахстан, имеют соответствующие подразделения, и естественно, они имеют соответствующие задачи именно противодействия террористическим атакам: как с воздуха, так и с земли, так и со стороны Каспийского моря", – озвучил Лукин.

При этом сенатор подчеркнул, что в Казахстане принимаются все необходимые меры для обеспечения антитеррористической защищенности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:30
9517 казахстанцев возвращены из стран Ближнего Востока

4 марта 2026 года Касым-Жомарт Токаев поручил премьеру и руководителям силовых ведомств усилить защиту всех важных объектов Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
