Скачок цен на нефть и конфликт на Ближнем Востоке: как это может отразиться на курсе тенге

Нефтяные котировки резко подскочили на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как удорожание нефти может отразиться на курсе национальной валюты, в материале Zakon.kz.

На фоне эскалации ближневосточного конфликта цены на нефть марки Brent во вторник подскочили до отметки 74,5 доллара за баррель (+3,9%), согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) . Как сообщалось ранее, по данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.

В обзоре АФК отмечается, что это может привести к ответному удару со стороны Израиля, что впоследствии может отразиться и на нефтяном рынке.

"В ответ на кампанию Израиля против ливанской "Хезболлы" Иран выпустил по нему баллистические ракеты, что практически не оставляет сомнений в скором ответе ЦАХАЛ. С большой вероятностью, армия обороны Израиля может нанести прямой удар по Ирану с акцентом на нефтедобывающие активы противника. Отметим, что по данным EIA, Иран, действующий под санкциями США, в 2023 году добывал нефть объемом около 4 млн баррелей в сутки". АФК

Между тем, курс доллара по итогам торговой сессии во вторник снизился до 480,35 тенге. Согласно оценкам аналитиков помимо растущих котировок нефти поддержку тенге могла оказать информация об сохранении в октябре достаточно высоких объемов нетто-продажи инвалюты Нацбанком (около 700 млн долларов против сентябрьских 687 млн), а также о замедлении по итогам сентября инфляционных процессов внутри страны (8,3% против августовских 8,4%).

Аналитик Анна Бодрова считает, что тенге пока не поддерживает ни валютная позиция Нацбанка Казахстана, ни сектор энергоносителей. При этом нефтяные рынки хоть и растут "но не так уверенно, как хотелось бы".

В то же время, дальнейший рост нефти может оказать поддержку нацвалюте, но в случае, если такая динамика будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев, полагает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

"Любое изменение на рынке нефти длиннее, чем в квартал, обязательно влияет на тенге. То есть, чем выше цена на нефть, тем лучше себя чувствует тенге". Расул Рысмамбетов

Ситуация на Ближнем Востоке вызывает у нефтяного рынка определенные опасения связанные с возможным нарушением цепочки поставок, соответственно на фоне этого существует вероятность удорожания нефти, не исключает эксперт.

"Повышение или понижение цен на протяжении непродолжительного времени не столь важно. Для того, чтобы определенно сказать, как цена на нефть влияет на тенге, эти изменения должны наблюдаться как минимум в течение квартала. В то же время, в северном полушарии скоро наступит зима, это также может поспособствовать тому, что нефть может закрепиться на хороших для нас уровнях". Расул Рысмамбетов

Отметим, что в среду, 2 октября нефтяные котировки уже перешли отметку в 75 долларов за баррель, при этом средневзвешенный курс доллара по итогам торгов вырос до 483,23 тенге.