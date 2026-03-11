#Референдум-2026
Экономика и бизнес

Что будет с ранее заключенными договоренностями по казахстанско-иранским проектам – комментарий МИД

Флаги Ирана и Казахстана, флаги Ирана и Республики Казахстан, флаги Ирана и РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:43 Фото: senate.parlam.kz
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал судьбу ранее заключенных договоренностей с Ираном по ряду инвестпроектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у представителя МИД, повлияла ли ситуация на Ближнем Востоке на договоренности.

"Думаю, основные договоренности будут в силе. Но надо быть реалистами. Реализация конкретных инвестпроектов будет зависеть от иранской стороны. Им сейчас немного не до этого, пусть сначала там все наладится", – призвал Алибек Куантыров.

Представители СМИ также спросили у него, будет ли Казахстан оказывать гуманитарную помощь Ирану.

"Когда будет такая необходимость, мы всегда готовы", – ответил замминистра.

Ранее Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с закрытыми участками для голосования в некоторых странах.

Азамат Сыздыкбаев
