Что будет с ранее заключенными договоренностями по казахстанско-иранским проектам – комментарий МИД
Фото: senate.parlam.kz
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал судьбу ранее заключенных договоренностей с Ираном по ряду инвестпроектов, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты уточнили у представителя МИД, повлияла ли ситуация на Ближнем Востоке на договоренности.
"Думаю, основные договоренности будут в силе. Но надо быть реалистами. Реализация конкретных инвестпроектов будет зависеть от иранской стороны. Им сейчас немного не до этого, пусть сначала там все наладится", – призвал Алибек Куантыров.
Представители СМИ также спросили у него, будет ли Казахстан оказывать гуманитарную помощь Ирану.
"Когда будет такая необходимость, мы всегда готовы", – ответил замминистра.
