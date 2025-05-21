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Общество

Количество отказов снизилось: МИД о въезде казахстанцев в Грузию

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года прокомментировал ситуацию с ограничением въезда казахстанцев в Грузию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, с чем связано данное ограничение.

"Каждая страна может сама принимать решение (по миграционной политике. – Прим. ред.), так же, как и Казахстан, может это делать в отношении иностранных граждан. С Грузией мы на тесном контакте. Вот сейчас, после того, как мы активно начали этот вопрос поднимать, сразу резко снизилось количество отказов. Поэтому грузинская сторона нас слышит, мы с ними работаем", – заверил Алибек Куантыров. 

Однако, по его словам, с чем было связано данное ограничение, власти Грузии не объяснили. 

15 мая 2025 года в Тбилиси прошли консультации между Министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Тогда Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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