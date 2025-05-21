Количество отказов снизилось: МИД о въезде казахстанцев в Грузию

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года прокомментировал ситуацию с ограничением въезда казахстанцев в Грузию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, с чем связано данное ограничение.

"Каждая страна может сама принимать решение (по миграционной политике. – Прим. ред.), так же, как и Казахстан, может это делать в отношении иностранных граждан. С Грузией мы на тесном контакте. Вот сейчас, после того, как мы активно начали этот вопрос поднимать, сразу резко снизилось количество отказов. Поэтому грузинская сторона нас слышит, мы с ними работаем", – заверил Алибек Куантыров.

Однако, по его словам, с чем было связано данное ограничение, власти Грузии не объяснили.

15 мая 2025 года в Тбилиси прошли консультации между Министерствами иностранных дел Казахстана и Грузии с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Тогда Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам.