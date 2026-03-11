#Референдум-2026
Общество

МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с закрытыми участками для голосования в некоторых странах, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел, таких участков 11.

"В целом, у нас за границей примерно 14,3 тысячи голосующих планируется. Не будут открыты 11 участков в 10 странах, это почти все страны Персидского залива", – напомнил Куантыров.

Он затруднился назвать точное количество тех, кто не сможет отдать свой голос на референдуме из-за закрытых участков, пообещав, что эти цифры предоставит пресс-служба МИД.

"Если будет возможность, наверное, они смогут проголосовать в других точках", – отметил спикер.

Ранее мы писали, что в 10 странах не будут работать избирательные участки из-за геополитической ситуации.

