МИД о закрытых участках за рубежом: Казахстанцы смогут проголосовать в других точках

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 11 марта 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с закрытыми участками для голосования в некоторых странах, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Министерства иностранных дел, таких участков 11.

"В целом, у нас за границей примерно 14,3 тысячи голосующих планируется. Не будут открыты 11 участков в 10 странах, это почти все страны Персидского залива", – напомнил Куантыров.

Он затруднился назвать точное количество тех, кто не сможет отдать свой голос на референдуме из-за закрытых участков, пообещав, что эти цифры предоставит пресс-служба МИД.

"Если будет возможность, наверное, они смогут проголосовать в других точках", – отметил спикер.

Ранее мы писали, что в 10 странах не будут работать избирательные участки из-за геополитической ситуации.