#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
482.49
556.75
5.79
Экономика и бизнес

Самрук-Энерго совместно с международными партнерами начал строительство крупнейшей ВЭС в Казахстане

строительство ВЭС в РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 09:21 Фото: АО "Самрук-Энерго"
В Жамбылской области дан старт строительству крупнейшей ветровой электростанции в Казахстане и Центральной Азии.

Торжественная церемония закладки капсулы времени состоялась в Мойынкумском районе, вблизи села Хантау. Проект реализуется АО "Самрук-Энерго" и АО "НК "КазМунайГаз" совместно с одной из крупнейших мировых энергетических компаний TotalEnergies в рамках стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Французской Республикой.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

К мероприятию в формате видеоконференцсвязи присоединились председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, посол Франции в РК Сильван Гиоге, а также представители АО "НК "КазМунайГаз".

Непосредственно на площадке в церемонии закладки капсулы приняли участие председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов, аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, управляющий директор TotalEnergies Renewables Тьерри Плезан и генеральный директор ТОО "KMG Green Energy" Адильжан Нурсипатов.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Старт строительства ветровой электростанции "Мирный" – это важный шаг в развитии современной и устойчивой энергетики Казахстана, отметил в приветственном слове глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

"Проект наглядно демонстрирует, как международное партнерство способствует привлечению инвестиций, внедрению передовых технологий и развитию возобновляемых источников энергии. Уверен, что его реализация внесет значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны и продвижение повестки по декарбонизации экономики", – сказал он.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Проект "Мирный" предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, систему накопления энергии емкостью 600 МВт•ч, а также развитие сопутствующей сетевой инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд долларов США. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Новая ветровая электростанция имеет стратегическое значение для Казахстана. Проект ориентирован на повышение надежности энергоснабжения южных регионов страны. Его реализация позволит укрепить энергосистему страны, увеличить долю возобновляемых источников энергии, создать новые рабочие места и придать дополнительный импульс социально-экономическому развитию Жамбылской области.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: