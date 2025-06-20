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Экономика и бизнес

Самрук-Энерго активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами

Планы строительства, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 10:13 Фото: АО "Самрук-Энерго"
В рамках второго саммита "Центральная Азия – Китай", прошедшего на этой неделе в Астане, АО "Самрук-Энерго" провело серию значимых встреч с ведущими энергетическими компаниями Китая.

По строительству возобновляемых источников энергии с компанией China Power International Holding Limited (CPIH) обсужден ход реализации проекта по строительству ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт в Павлодарской области. С China Energy Engineering Corporation определены дальнейшие шаги по совместно реализуемым проектам строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 300 МВт в Туркестанской области и ВЭС мощностью 500 МВт в Карагандинской области.

С компанией Power Construction Corporation of China (PowerChina) обсуждены перспективы реализации проектов строительства ВЭС и ГЭС в Алматинской области общей мощностью 810 МВт.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Учитывая важность развития маневренной генерации для обеспечения надежной работы планируемых крупных объектов ВИЭ, с Китайской Международной Корпорацией Водного Хозяйства и Энергетики (КМКВХЭ) и China Southern Power Grid International (CSPGI) проработаны детали реализации проектов по строительству гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в южной зоне Казахстана. По итогам переговоров стороны договорились приступить к разработке технико-экономических обоснований.

Кроме того, с вышеуказанными компаниями обсуждены современные инновационные решения в области хранения энергии: строительство объектов с применением технологий сжатого воздуха, гравитационных станций, а также использование искусственного интеллекта в электроэнергетике для повышения энергоэффективности, снижения расхода топлива и внедрения решений "умных сетей".

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Итогом встреч в рамках мероприятий, приуроченных к саммиту "Центральная Азия – Китай", стало подписание ключевых соглашений, нацеленных на дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений между АО "Самрук-Энерго" и китайскими компаниями.

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Айсулу Омарова
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