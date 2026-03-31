Самрук-Энерго начал строительство еще одного крупнейшего ветропарка в СНГ

В Павлодарской области дан официальный старт строительству крупнейшей в Казахстане и СНГ ветровой электростанции (ВЭС) с установленной мощностью 1 ГВт, сообщает Zakon.kz.

Проект реализуется АО "Самрук-Энерго" совместно с State Power Investment Corporation и направлен на развитие возобновляемых источников энергии в Казахстане, а также на укрепление стратегического сотрудничества между Казахстаном и Китайской Народной Республикой.

В Павлодарской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей переход проекта к практической реализации и стадии строительства. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, национальных компаний и международных партнеров.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

В формате видеоконференцсвязи выступили председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь, а также вице-президент State Power Investment Corporation Чен Хайбин. Они отметили значимость проекта для энергетической безопасности страны, декарбонизации экономики и привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику.

Официальный старт строительства на площадке объекта состоялся с участием председателя правления АО "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова, акима Павлодарской области Асаина Байханова и председателя правления SPIC Green Energy Шоу Руфенга.

"Реализация масштабного проекта в сфере возобновляемой энергетики внесет значительный вклад в повышение устойчивости энергосистемы и достижение стратегических целей Казахстана по развитию "зеленой" экономики", – отметил глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Проект предусматривает строительство системы накопления энергии мощностью 300 МВт. Это повысит надежность энергоснабжения и эффективность интеграции возобновляемых источников в энергосистему. Общий объем инвестиций составляет порядка 1,2 млрд долларов США. Ветровая электростанция будет введена в эксплуатацию в 2029 году.