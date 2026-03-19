Экономика и бизнес

В Казахстане поменялся механизм оценки рисков в сфере уплаты налогов

фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 12:58 Фото: pexels
Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал об изменениях в механизме оценки рисков в сфере налогообложения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2026 года система управления рисками (СУР) переориентирована с ранжирования налогоплательщиков по степеням на выявление конкретных налоговых рисков и нарушений, что позволяет точечно реагировать на проблемные зоны налогового администрирования.

"В рамках внедрения новой концепции СУР органы государственных доходов отходят от публикации рейтинга (степени риска) налогоплательщика и списков налоговых проверок", – сказал Ахметов.

Теперь не будут оцениваться отдельно взятые налогоплательщики.

"Анализ и оценка рисков будут проводиться по налогам, платежам, отраслям, региону, группе налогоплательщиков и видам налоговых обязательств. В зависимости от уровня налогового риска будут применяться меры по его минимизации", – добавил спикер.

Ранее мы писали о регионах, где зафиксировано наибольшее количество самозанятых.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Где больше всего самозанятых по Казахстану
12:42, Сегодня
Где больше всего самозанятых по Казахстану
Как влияет Налоговый кодекс на бизнес: более 34 тысяч ИП стали самозанятыми
12:14, Сегодня
Как влияет Налоговый кодекс на бизнес: более 34 тысяч ИП стали самозанятыми
Кого признают банкротом в Казахстане
15:24, 20 марта 2025
Кого признают банкротом в Казахстане
Читайте также
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
13:00, Сегодня
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
12:39, Сегодня
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
12:20, Сегодня
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
12:04, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
