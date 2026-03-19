В Казахстане поменялся механизм оценки рисков в сфере уплаты налогов

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК рассказал об изменениях в механизме оценки рисков в сфере налогообложения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2026 года система управления рисками (СУР) переориентирована с ранжирования налогоплательщиков по степеням на выявление конкретных налоговых рисков и нарушений, что позволяет точечно реагировать на проблемные зоны налогового администрирования.

"В рамках внедрения новой концепции СУР органы государственных доходов отходят от публикации рейтинга (степени риска) налогоплательщика и списков налоговых проверок", – сказал Ахметов.

Теперь не будут оцениваться отдельно взятые налогоплательщики.

"Анализ и оценка рисков будут проводиться по налогам, платежам, отраслям, региону, группе налогоплательщиков и видам налоговых обязательств. В зависимости от уровня налогового риска будут применяться меры по его минимизации", – добавил спикер.

