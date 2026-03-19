Как влияет Налоговый кодекс на бизнес: более 34 тысяч ИП стали самозанятыми
Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучил информацию о закрывшихся в 2026 году ИП, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у него, сколько ИП закрылось из-за влияния нового Налогового кодекса.
"В целом у нас закрылись более 34 тысяч предпринимателей, которые перешли в разряд самозанятых. Теперь они работают в другом налоговом режиме", – сказал Ахметов.
Он также привел ежегодную статистику по регистрации и снятию с учета предпринимателей.
"Согласно статистике, в 2024 году зарегистрировались 414 тысяч налогоплательщиков, сняты с регистрации 394 тысячи. В 2025 году зарегистрировано 478 тысяч, снято с учета 335 тысяч. Положительное сальдо – 142 тысячи. В 2026 году зарегистрировано 412 тысяч налогоплательщиков, снято с учета 256 тысяч. Это ежегодная практика, другой статистики у нас нет", – добавил спикер.
О том, как налоговая реформа меняет МСБ Казахстана, читайте в материале.
Читайте также
