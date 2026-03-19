Где больше всего самозанятых по Казахстану

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучил статистические данные по самозанятым, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили назвать его наиболее популярные среди самозанятых сферы деятельности. "Среди самозанятых у нас наиболее популярными являются: такси, почтовая и курьерская деятельность, аренда, управление собственной недвижимостью, а также доставка готовой пищи на заказ", – сказал Ахметов. Он также привел статистику в региональном разрезе. "Конечно, у нас лидерами по самозанятости являются Астана, Алматы и Алматинская область. Самые низкие показатели зафиксированы в СКО, ВКО и области Улытау", – добавил представитель КГД. О том, как повлиял новый Налоговый кодекс на ИП, читайте в материале.

