Где больше всего самозанятых по Казахстану
Заместитель председателя Комитета государственных доходов Сеилжан Ахметов 19 марта 2026 года на брифинге в СЦК озвучил статистические данные по самозанятым, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты попросили назвать его наиболее популярные среди самозанятых сферы деятельности.
"Среди самозанятых у нас наиболее популярными являются: такси, почтовая и курьерская деятельность, аренда, управление собственной недвижимостью, а также доставка готовой пищи на заказ", – сказал Ахметов.
Он также привел статистику в региональном разрезе.
"Конечно, у нас лидерами по самозанятости являются Астана, Алматы и Алматинская область. Самые низкие показатели зафиксированы в СКО, ВКО и области Улытау", – добавил представитель КГД.
О том, как повлиял новый Налоговый кодекс на ИП, читайте в материале.
Читайте также
