Время проходки в шахтах Карагандинской области сокращено на 30 процентов
Проходка остается ключевым этапом развития шахт, именно от темпов проведения горных выработок зависит подготовка новых очистных забоев и устойчивость добычи в перспективе.
Установки Superturbo работают по принципу вращательного (безударного) бурения. В отличие от традиционных ударных методов, такая технология обеспечивает более аккуратное разрушение породы, снижает уровень пылеобразования и минимизирует ее повреждение. Это особенно важно при установке анкерного крепления: чем выше сохранность структуры породы, тем надежнее фиксируется кровля, а значит повышается уровень безопасности подземных работ.
Как отмечают специалисты шахты имени Т. Кузембаева, внедрение новых установок уже дало ощутимый производственный эффект:
Ранее на проходку одного метра требовалось около 1 часа 50 минут, сегодня — примерно на 30 минут меньше. Установка развивает скорость до 600 оборотов в минуту при расходе воздуха всего 3 кубометра в минуту. Она легче предыдущих моделей, но при этом работает быстрее и экономичнее.горный мастер шахты имени Кузембаева Адилет Амангельдин
В результате введения нового оборудования скорость проходки увеличивается почти на треть при одновременном снижении энергозатрат. Горные инструменты нового поколения отличаются высокой производительностью, экономичным потреблением ресурсов, меньшим износом и высокой точностью выполнения работ.
Дополнительным преимуществом является эргономика: установки легче и проще в управлении, что снижает физическую нагрузку на проходчиков. Стабильная работа техники также позволяет сократить простои и повысить общую производственную дисциплину. Superturbo применяются на участках подготовительных работ, где критически важны точность и темпы проведения выработок.
Внедрение современных буровых установок является частью комплексной программы модернизации Qarmet. Обновление техники позволяет одновременно повышать производительность и укреплять уровень промышленной безопасности.