Время проходки в шахтах Карагандинской области сокращено на 30 процентов

шахтеры, шахта, Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:18
Qarmet активно продолжает системную модернизацию угольных предприятий. На шахты компании поставлено порядка 70 современных буровых установок Superturbo, которые позволяют существенно повысить скорость и безопасность проходческих работ, сообщает Zakon.kz.

Проходка остается ключевым этапом развития шахт, именно от темпов проведения горных выработок зависит подготовка новых очистных забоев и устойчивость добычи в перспективе.

Установки Superturbo работают по принципу вращательного (безударного) бурения. В отличие от традиционных ударных методов, такая технология обеспечивает более аккуратное разрушение породы, снижает уровень пылеобразования и минимизирует ее повреждение. Это особенно важно при установке анкерного крепления: чем выше сохранность структуры породы, тем надежнее фиксируется кровля, а значит повышается уровень безопасности подземных работ.

Как отмечают специалисты шахты имени Т. Кузембаева, внедрение новых установок уже дало ощутимый производственный эффект:

Ранее на проходку одного метра требовалось около 1 часа 50 минут, сегодня — примерно на 30 минут меньше. Установка развивает скорость до 600 оборотов в минуту при расходе воздуха всего 3 кубометра в минуту. Она легче предыдущих моделей, но при этом работает быстрее и экономичнее.горный мастер шахты имени Кузембаева Адилет Амангельдин

В результате введения нового оборудования скорость проходки увеличивается почти на треть при одновременном снижении энергозатрат. Горные инструменты нового поколения отличаются высокой производительностью, экономичным потреблением ресурсов, меньшим износом и высокой точностью выполнения работ.

Дополнительным преимуществом является эргономика: установки легче и проще в управлении, что снижает физическую нагрузку на проходчиков. Стабильная работа техники также позволяет сократить простои и повысить общую производственную дисциплину. Superturbo применяются на участках подготовительных работ, где критически важны точность и темпы проведения выработок.

Внедрение современных буровых установок является частью комплексной программы модернизации Qarmet. Обновление техники позволяет одновременно повышать производительность и укреплять уровень промышленной безопасности.

Айсулу Омарова
Читайте также
На шахты Qarmet поступает новая подземная техника
08:01, 14 марта 2026
На шахты Qarmet поступает новая подземная техника
Qarmet цифровизирует работу всех шахт в 2024 году
16:11, 01 апреля 2024
Qarmet цифровизирует работу всех шахт в 2024 году
Рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане
18:53, 18 января 2025
Рабочие погибли во время обвала на угольной шахте в Таджикистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
