#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Экономика и бизнес

Шахты Карагандинской области переходят на сухое обогащение угля

строительство, шахта, уголь, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 14:34 Фото: Qarmet
На шахтах Qarmet реализуется проект строительства современных комплексов сухого обогащения угля, сообщает Zakon.kz.

Инициатива является частью масштабной программы модернизации угледобывающих объектов компании, направленной на повышение эффективности, экологичности и технологичности производства.

Проект внедряется сразу на четырех шахтах: "Шахтинская", "Казахстанская", "Абайская" и имени Т. Кузембаева. Его ключевая задача – улучшение качества угля уже на этапе добычи и подготовка сырья к дальнейшей переработке.

Фото: Qarmet

Новые комплексы представляют собой компактные обогатительные установки, мини-фабрики, обеспечивающие полный цикл обработки: от подачи и дробления сырья до обогащения и складирования готового продукта. Производительность каждого комплекса составит порядка 300 тонн в час, при этом высокий уровень автоматизации позволит повысить надежность и стабильность производственных процессов.

Фото: Qarmet

В основе проекта лежит технология воздушной сепарации, исключающая использование воды. Это решение принципиально меняет подход к обогащению угля, снижая эксплуатационные затраты и минимизируя влияние на окружающую среду.

"Основной принцип этой технологии заключается в полном отказе от воды. Отделение угля от породы происходит за счет разницы плотности в воздушном потоке. Это повышает экологическую безопасность, снижает затраты и обеспечивает стабильную работу оборудования вне зависимости от климатических условий", – отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству шахты "Шахтинская" Василий Барабанов.

Фото: Qarmet

Отдельное внимание уделено экологическим аспектам: отсутствие водопотребления исключает образование жидких отходов, а отделенная порода безопасна и может складироваться без дополнительной обработки.

"Мы будем снижать зольность угля и тем самым повышать эффективность работы центральной обогатительной фабрики "Восточная". На переработку будет поступать уже более качественное сырье", – добавил Василий Барабанов.

Фото: Qarmet

Оборудование для комплексов уже поставлено и проходит таможенную очистку. В дальнейшем персонал пройдет специализированное обучение с участием представителей поставщика.

Реализация проекта является частью системной модернизации угледобывающих активов Qarmet. Компания последовательно внедряет современные технологии, повышая производительность, безопасность и экологические стандарты, что обеспечивает устойчивое развитие как предприятия, так и всей отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Время проходки в шахтах Карагандинской области сокращено на 30 процентов
15:18, 13 апреля 2026
15:18, 13 апреля 2026
Время проходки в шахтах Карагандинской области сокращено на 30 процентов
Пожар произошел еще на одной шахте в Карагандинской области
10:45, 27 августа 2023
10:45, 27 августа 2023
Пожар произошел еще на одной шахте в Карагандинской области
Запрет на вывоз угля из Казахстана продлят еще на полгода
16:42, 03 октября 2023
16:42, 03 октября 2023
Запрет на вывоз угля из Казахстана продлят еще на полгода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
14:29, Сегодня
14:29, Сегодня
Фантастика: казахстанец отобрал "золото" чемпионата Азии у звезды дзюдо из Таджикистана
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
14:27, Сегодня
14:27, Сегодня
Определились соперницы женской сборной Казахстана по волейболу на Кубке Азии
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
14:19, Сегодня
14:19, Сегодня
Жубаназар умопомрачительным броском удосрочил экс-россиянина в битве за "бронзу" ЧА
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
14:06, Сегодня
14:06, Сегодня
Обаяние Головкина помогло казахстанскому боксу победить Узбекистан на ЧА? Мнение тренера
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: