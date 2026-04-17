Шахты Карагандинской области переходят на сухое обогащение угля

На шахтах Qarmet реализуется проект строительства современных комплексов сухого обогащения угля, сообщает Zakon.kz.

Инициатива является частью масштабной программы модернизации угледобывающих объектов компании, направленной на повышение эффективности, экологичности и технологичности производства.

Проект внедряется сразу на четырех шахтах: "Шахтинская", "Казахстанская", "Абайская" и имени Т. Кузембаева. Его ключевая задача – улучшение качества угля уже на этапе добычи и подготовка сырья к дальнейшей переработке.

Фото: Qarmet

Новые комплексы представляют собой компактные обогатительные установки, мини-фабрики, обеспечивающие полный цикл обработки: от подачи и дробления сырья до обогащения и складирования готового продукта. Производительность каждого комплекса составит порядка 300 тонн в час, при этом высокий уровень автоматизации позволит повысить надежность и стабильность производственных процессов.

Фото: Qarmet

В основе проекта лежит технология воздушной сепарации, исключающая использование воды. Это решение принципиально меняет подход к обогащению угля, снижая эксплуатационные затраты и минимизируя влияние на окружающую среду.

"Основной принцип этой технологии заключается в полном отказе от воды. Отделение угля от породы происходит за счет разницы плотности в воздушном потоке. Это повышает экологическую безопасность, снижает затраты и обеспечивает стабильную работу оборудования вне зависимости от климатических условий", – отметил заместитель главного инженера по капитальному строительству шахты "Шахтинская" Василий Барабанов.

Фото: Qarmet

Отдельное внимание уделено экологическим аспектам: отсутствие водопотребления исключает образование жидких отходов, а отделенная порода безопасна и может складироваться без дополнительной обработки.

"Мы будем снижать зольность угля и тем самым повышать эффективность работы центральной обогатительной фабрики "Восточная". На переработку будет поступать уже более качественное сырье", – добавил Василий Барабанов.

Фото: Qarmet

Оборудование для комплексов уже поставлено и проходит таможенную очистку. В дальнейшем персонал пройдет специализированное обучение с участием представителей поставщика.

Реализация проекта является частью системной модернизации угледобывающих активов Qarmet. Компания последовательно внедряет современные технологии, повышая производительность, безопасность и экологические стандарты, что обеспечивает устойчивое развитие как предприятия, так и всей отрасли.