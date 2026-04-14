Экономика и бизнес

Вдвое увеличится сортамент металлопродукции к 2027 году

Олжас Сапарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 14:22 Фото: МПС
14 апреля в Астане состоялась пресс-конференция по итогам заседания правительства Казахстана. В ходе мероприятия корреспондент Zakon.kz задал вопрос о реализации поручения главы государства по развитию черной металлургии, запуску производства премиальных видов стали и перспективах отрасли.

На вопрос ответил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков.

"Сегодня у нашего крупнейшего производителя стали Qarmet проводится модернизация. Реализуется программа "5-9-5", подразумевающая увеличение производства, в том числе и объема стали и сортамента. К 2027 году планируется доведение производства до 800 марок стали. Задача – превысить текущие объемы в 2 раза. Параллельно развивается промышленная кооперация и кластеризация, расширяется применение продукции на действующих предприятиях. Уже сегодня отдельные виды стали используются в автомобилестроении, в частности при производстве автобусов", – отметил Олжас Сапарбеков.

производство автобусов, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 14:22

Фото: QazTehna

Компания уже демонстрирует устойчивую динамику: если в 2023 году производилось 260 марок стали, то в 2025 году – уже 350. Среди освоенных позиций – сталь 4СП для арматуры, 09Г2С, оцинкованный штамповочный прокат для производства автобусов и бытовой техники, а также холоднокатаный прокат повышенной прочности для обвязочной ленты.

Линейка из 800 видов ориентирована на ключевые отрасли экономики: промышленность, строительство, автомобилестроение и энергетику.

стройка, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 14:22

Фото: Qarmet

Расширение сортамента – итог масштабной модернизации Qarmet. Сегодня ведется строительство новых производственных объектов, включая коксовые батареи №8 и №9, новый сортопрокатный стан, современную линию оцинкования и полимерных покрытий, а также проектируется литейно-прокатный комплекс.

Реализация этих проектов формирует технологическую основу для дальнейшего расширения продуктовой линейки и позволит обеспечить выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной в ключевых секторах экономики Казахстана и на экспортных рынках.

Ирина Капитанова
