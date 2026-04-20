Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 апреля 2026 года об утверждении Стратегии развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Стратегия развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года представляет собой долгосрочный программный документ, определяющий цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в области мирного использования атомной энергии. Она разработана с учетом глобальных тенденций и внутренних вызовов, направлена на обеспечение национальной энергетической безопасности и устойчивого экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и выполнение международных климатических обязательств.

В Стратегии подчеркивается, что развитие атомной энергетики в Казахстане является стратегическим направлением государственной политики в сфере обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и независимости, устойчивого экономического роста и достижения целей по декарбонизации.

В частности, документ предусматривает основные положения: цели и принципы, видение и подходы к развитию атомной отрасли.

Так, говорится, что развитие атомной отрасли рассматривается как стратегическое направление государственной политики, что позволит к 2050 году сформировать комплексный, безопасный, экологически ответственный и высокотехнологичный национальный ядерный кластер. В долгосрочной перспективе ядром данного кластера станет атомная энергетика, интегрированная с промышленностью, наукой, образованием и системой безопасного обращения с РАО и ОЯТ.

Учитывая приоритеты Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, а также необходимости диверсификации источников базовой генерации, предусмотрена реализация поэтапной программы строительства не менее трех АЭС. В этой связи, также учитывая перспективы формирования атомной сферы как полноценной отрасли национальной экономики, будет создан национальный холдинг, объединяющий предприятия атомной энергетики.

Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли в первую очередь направлено на укрепление национальной безопасности, и приоритетом станет поддержание оптимального баланса между объемами добычи урана, интересами инвесторов и необходимостью стратегического обеспечения сырьем отечественного уранового производства и атомной энергетики, а также развития производственных мощностей по выпуску продукции высоких переделов.

Целью Стратегии является обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и устойчивого экономического развития республики посредством поэтапного формирования конкурентоспособной и высокотехнологичной атомной отрасли.

Реализация Стратегии направлена на достижение национальных приоритетов в области эффективного обращения с урановыми ресурсами, декарбонизации, технологического развития и устойчивого роста, а также на укрепление научного, промышленного и кадрового потенциала страны.

С учетом передовых международных практик и стратегических интересов республики развитие атомной отрасли предусматривает:

развитие атомной энергетики, включая строительство и безопасную эксплуатацию АЭС, для обеспечения стабильного энергоснабжения;

укрепление атомной промышленности с обеспечением рационального использования урановых ресурсов для устойчивого функционирования национальной атомной энергетики;

развитие ядерной науки и прикладных ядерных технологий для формирования научно-технологической базы в целях дальнейшего развития отрасли;

создание эффективной системы обращения с РАО и ОЯТ для минимизации экологических рисков и обеспечения радиационной защиты;

усиление системы обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности для обеспечения устойчивого и безопасного развития отрасли;

локализацию производства и развитие национального промышленного потенциала для расширения участия отечественных предприятий и технологий;

системную подготовку высококвалифицированных специалистов для формирования кадрового потенциала атомной отрасли;

обеспечение цифровой трансформации и информационной безопасности в атомной отрасли.

Как отмечается, достижение указанных целей будет обеспечивать комплексное развитие национальной ядерной энергетической программы, основным направлением которой является создание и эксплуатация АЭС с обеспечением их полного жизненного цикла.

В этой связи Стратегией предусмотрены следующие ключевые целевые индикаторы, достижение которых в целом определяет успешность развития отрасли:

ввод новых мощностей атомной генерации с накоплением – показатель, отражающий общий объем введенных в эксплуатацию мощностей атомной генерации с учетом ранее введенных мощностей, нарастающим итогом;

объем запасов урана, зарезервированных для обеспечения новых мощностей атомной генерации, – показатель, характеризующий объем урановых ресурсов, закрепленных за проектами ввода новых мощностей атомной генерации, обеспечивающий их гарантированное и устойчивое топливное снабжение на долгосрочную перспективу;

уровень локализации и казахстанского содержания в поставках оборудования и материалов, работах и услугах при реализации проектов строительства АЭС ~ показатель, отражающий долю стоимости товаров, работ и услуг казахстанского происхождения в общем объеме закупок, осуществляемых при реализации проектов строительства АЭС.

Развитие отрасли будет базироваться на следующих принципах:

принцип безопасности – обеспечение ядерной и радиационной безопасности, строгий контроль на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии;

– обеспечение ядерной и радиационной безопасности, строгий контроль на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии; принцип надежности – использование современных референтных технологий, гарантированная надежность цепочки поставок компонентов и ядерного топлива, обеспечение надлежащего обслуживания ядерных установок на всем сроке их жизни;

– использование современных референтных технологий, гарантированная надежность цепочки поставок компонентов и ядерного топлива, обеспечение надлежащего обслуживания ядерных установок на всем сроке их жизни; принцип экологической ответственности – минимизация воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду и население, включающая в себя понятие "загрязнитель платит" в отношении радиоактивных отходов;

– минимизация воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду и население, включающая в себя понятие "загрязнитель платит" в отношении радиоактивных отходов; принцип обоснованности и экономической целесообразности принятия решений, основанных на научной, технической и экономической оценке, обеспечивающей рациональное использование ресурсов и достижение наибольшей эффективности;

принятия решений, основанных на научной, технической и экономической оценке, обеспечивающей рациональное использование ресурсов и достижение наибольшей эффективности; принцип локализации – максимально возможное использование отечественного сырья, продукции, технологий и услуг, а также широкое привлечение национальных кадров для обеспечения развития отечественного содержания;

– максимально возможное использование отечественного сырья, продукции, технологий и услуг, а также широкое привлечение национальных кадров для обеспечения развития отечественного содержания; принцип нераспространения – выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соблюдению режима нераспространения ядерного оружия и обеспечению ядерной физической безопасности;

– выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соблюдению режима нераспространения ядерного оружия и обеспечению ядерной физической безопасности; принцип открытости – доступность информации для населения в отношении ядерной деятельности, безопасности ядерных и радиационных установок, вовлечение общественности в принятие решений в сфере развития атомной отрасли страны;

– доступность информации для населения в отношении ядерной деятельности, безопасности ядерных и радиационных установок, вовлечение общественности в принятие решений в сфере развития атомной отрасли страны; принцип минимизации образования РАО – обеспечение сокращения объема и активности РАО до минимально возможного уровня на всех этапах обращения с РАО и ОЯТ.

Указывается, что реализация Стратегии будет осуществляться через комплекс системных мер, направленных на достижение целевых ориентиров и повышение устойчивости развития отрасли.

С учетом стандартов МАГАТЭ и других международных норм и правил будет обеспечена разработка соответствующих отраслевых стандартов применения ядерных технологий в энергетике, промышленности, ядерной медицине, сельском хозяйстве и иная работа по совершенствованию законодательства, нормативно-правовой и нормативно-технической базы, в том числе в сфере недропользования.

Также будет проведен анализ и реализованы все необходимые действия, связанные с применением гарантий МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, а также с положениями иных международных конвенций и договоров, в которых принимает участие Казахстан.

В результате реализации данной Стратегии атомная сфера станет полноценной отраслью национальной экономики, влияющей на энергобаланс страны, промышленное и научно-техническое развитие, экспортный потенциал, также на уровень технологического суверенитета.

Отмечается, что атомная генерация будет занимать значительную долю в структуре энергопотребления страны, обеспечивая стабильное взаимодействие с другими источниками энергии, включая газовые станции и возобновляемые источники. Интеграция АЭС в единую энергосистему страны позволит балансировать нагрузку, повышать надежность энергоснабжения и снижать углеродный след энергетики.

Объекты атомной энергетики будут размещены в перспективных зонах ЕЭС РК с учетом результатов комплексной оценки потенциальных районов. Одним из ключевых критериев при пространственном размещении объектов атомной энергетики является обеспечение баланса между производством и потреблением электроэнергии в соответствующих регионах страны.

Строительство АЭС

Строительство первой АЭС предусмотрено в Алматинской области (Южная зона ЕЭС РК) с проектной мощностью 2400 МВт.

Строительство второй АЭС – в Южной зоне ЕЭС РК с проектной мощностью до 2400 МВт.

Строительство АЭС на базе ММР – с общей мощностью до 1200 МВт.

Также планируется размещение АЭС в одной из перспективных зон ЕЭС РК с проектной мощностью до 2400 МВт.

Указ вводится в действие со дня его подписания.