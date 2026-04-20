Токаев утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года
Стратегия развития атомной отрасли Республики Казахстан до 2050 года представляет собой долгосрочный программный документ, определяющий цели, подходы и приоритетные направления государственной политики в области мирного использования атомной энергии. Она разработана с учетом глобальных тенденций и внутренних вызовов, направлена на обеспечение национальной энергетической безопасности и устойчивого экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и выполнение международных климатических обязательств.
В Стратегии подчеркивается, что развитие атомной энергетики в Казахстане является стратегическим направлением государственной политики в сфере обеспечения долгосрочной энергетической безопасности и независимости, устойчивого экономического роста и достижения целей по декарбонизации.
В частности, документ предусматривает основные положения: цели и принципы, видение и подходы к развитию атомной отрасли.
Так, говорится, что развитие атомной отрасли рассматривается как стратегическое направление государственной политики, что позволит к 2050 году сформировать комплексный, безопасный, экологически ответственный и высокотехнологичный национальный ядерный кластер. В долгосрочной перспективе ядром данного кластера станет атомная энергетика, интегрированная с промышленностью, наукой, образованием и системой безопасного обращения с РАО и ОЯТ.
Учитывая приоритеты Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, а также необходимости диверсификации источников базовой генерации, предусмотрена реализация поэтапной программы строительства не менее трех АЭС. В этой связи, также учитывая перспективы формирования атомной сферы как полноценной отрасли национальной экономики, будет создан национальный холдинг, объединяющий предприятия атомной энергетики.
Вместе с тем дальнейшее развитие отрасли в первую очередь направлено на укрепление национальной безопасности, и приоритетом станет поддержание оптимального баланса между объемами добычи урана, интересами инвесторов и необходимостью стратегического обеспечения сырьем отечественного уранового производства и атомной энергетики, а также развития производственных мощностей по выпуску продукции высоких переделов.
Целью Стратегии является обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и устойчивого экономического развития республики посредством поэтапного формирования конкурентоспособной и высокотехнологичной атомной отрасли.
Реализация Стратегии направлена на достижение национальных приоритетов в области эффективного обращения с урановыми ресурсами, декарбонизации, технологического развития и устойчивого роста, а также на укрепление научного, промышленного и кадрового потенциала страны.
С учетом передовых международных практик и стратегических интересов республики развитие атомной отрасли предусматривает:
- развитие атомной энергетики, включая строительство и безопасную эксплуатацию АЭС, для обеспечения стабильного энергоснабжения;
- укрепление атомной промышленности с обеспечением рационального использования урановых ресурсов для устойчивого функционирования национальной атомной энергетики;
- развитие ядерной науки и прикладных ядерных технологий для формирования научно-технологической базы в целях дальнейшего развития отрасли;
- создание эффективной системы обращения с РАО и ОЯТ для минимизации экологических рисков и обеспечения радиационной защиты;
- усиление системы обеспечения ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности для обеспечения устойчивого и безопасного развития отрасли;
- локализацию производства и развитие национального промышленного потенциала для расширения участия отечественных предприятий и технологий;
- системную подготовку высококвалифицированных специалистов для формирования кадрового потенциала атомной отрасли;
- обеспечение цифровой трансформации и информационной безопасности в атомной отрасли.
Как отмечается, достижение указанных целей будет обеспечивать комплексное развитие национальной ядерной энергетической программы, основным направлением которой является создание и эксплуатация АЭС с обеспечением их полного жизненного цикла.
В этой связи Стратегией предусмотрены следующие ключевые целевые индикаторы, достижение которых в целом определяет успешность развития отрасли:
- ввод новых мощностей атомной генерации с накоплением – показатель, отражающий общий объем введенных в эксплуатацию мощностей атомной генерации с учетом ранее введенных мощностей, нарастающим итогом;
- объем запасов урана, зарезервированных для обеспечения новых мощностей атомной генерации, – показатель, характеризующий объем урановых ресурсов, закрепленных за проектами ввода новых мощностей атомной генерации, обеспечивающий их гарантированное и устойчивое топливное снабжение на долгосрочную перспективу;
- уровень локализации и казахстанского содержания в поставках оборудования и материалов, работах и услугах при реализации проектов строительства АЭС ~ показатель, отражающий долю стоимости товаров, работ и услуг казахстанского происхождения в общем объеме закупок, осуществляемых при реализации проектов строительства АЭС.
Развитие отрасли будет базироваться на следующих принципах:
- принцип безопасности – обеспечение ядерной и радиационной безопасности, строгий контроль на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии;
- принцип надежности – использование современных референтных технологий, гарантированная надежность цепочки поставок компонентов и ядерного топлива, обеспечение надлежащего обслуживания ядерных установок на всем сроке их жизни;
- принцип экологической ответственности – минимизация воздействия объектов использования атомной энергии на окружающую среду и население, включающая в себя понятие "загрязнитель платит" в отношении радиоактивных отходов;
- принцип обоснованности и экономической целесообразности принятия решений, основанных на научной, технической и экономической оценке, обеспечивающей рациональное использование ресурсов и достижение наибольшей эффективности;
- принцип локализации – максимально возможное использование отечественного сырья, продукции, технологий и услуг, а также широкое привлечение национальных кадров для обеспечения развития отечественного содержания;
- принцип нераспространения – выполнение международных обязательств Республики Казахстан по соблюдению режима нераспространения ядерного оружия и обеспечению ядерной физической безопасности;
- принцип открытости – доступность информации для населения в отношении ядерной деятельности, безопасности ядерных и радиационных установок, вовлечение общественности в принятие решений в сфере развития атомной отрасли страны;
- принцип минимизации образования РАО – обеспечение сокращения объема и активности РАО до минимально возможного уровня на всех этапах обращения с РАО и ОЯТ.
Указывается, что реализация Стратегии будет осуществляться через комплекс системных мер, направленных на достижение целевых ориентиров и повышение устойчивости развития отрасли.
С учетом стандартов МАГАТЭ и других международных норм и правил будет обеспечена разработка соответствующих отраслевых стандартов применения ядерных технологий в энергетике, промышленности, ядерной медицине, сельском хозяйстве и иная работа по совершенствованию законодательства, нормативно-правовой и нормативно-технической базы, в том числе в сфере недропользования.
Также будет проведен анализ и реализованы все необходимые действия, связанные с применением гарантий МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия, а также с положениями иных международных конвенций и договоров, в которых принимает участие Казахстан.
В результате реализации данной Стратегии атомная сфера станет полноценной отраслью национальной экономики, влияющей на энергобаланс страны, промышленное и научно-техническое развитие, экспортный потенциал, также на уровень технологического суверенитета.
Отмечается, что атомная генерация будет занимать значительную долю в структуре энергопотребления страны, обеспечивая стабильное взаимодействие с другими источниками энергии, включая газовые станции и возобновляемые источники. Интеграция АЭС в единую энергосистему страны позволит балансировать нагрузку, повышать надежность энергоснабжения и снижать углеродный след энергетики.
Объекты атомной энергетики будут размещены в перспективных зонах ЕЭС РК с учетом результатов комплексной оценки потенциальных районов. Одним из ключевых критериев при пространственном размещении объектов атомной энергетики является обеспечение баланса между производством и потреблением электроэнергии в соответствующих регионах страны.
Строительство АЭС
Строительство первой АЭС предусмотрено в Алматинской области (Южная зона ЕЭС РК) с проектной мощностью 2400 МВт.
Строительство второй АЭС – в Южной зоне ЕЭС РК с проектной мощностью до 2400 МВт.
Строительство АЭС на базе ММР – с общей мощностью до 1200 МВт.
Также планируется размещение АЭС в одной из перспективных зон ЕЭС РК с проектной мощностью до 2400 МВт.
Указ вводится в действие со дня его подписания.