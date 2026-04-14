#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Экономика и бизнес

Реформа госзакупок в строительстве: эксперты оценили итоги и обозначили риски

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 18:47 Фото: Zakon.kz
С момента вступления в силу нового закона о государственных закупках прошло более года. За это время в системе произошли изменения, направленные на повышение прозрачности, однако ряд норм продолжает вызывать вопросы у участников рынка.

Об этом сообщили представители отрасли и экспертного сообщества.

По словам экспертов, за прошедший период государственные органы провели значительную работу по совершенствованию системы.

"Мы увидели, что Министерство финансов держит руку на пульсе. Проведена большая работа по очистке реестра опыта работы от поддельных документов, внедрены новые критерии конкурсных ценовых предложений. Применение механизмов "строительства под ключ" является, безусловно, прогрессивным шагом, однако рынок еще находится на стадии адаптации", – отметила эксперт по госзакупкам строительства Гаухар Копжасарова.

В то же время в профессиональной среде продолжается обсуждение инициативы по обязательному подтверждению материальных и трудовых ресурсов на этапе участия в конкурсах. Как отмечают представители ассоциаций, ранее подобная практика уже применялась и могла влиять на конкурентную среду.

"Организаторы конкурсов могли отклонять участников по формальным основаниям, связанным с подтверждением ресурсов. Это ограничивало доступ компаний к рынку подрядных работ", – сообщили в ассоциации.

Дополнительную дискуссию вызвало и предложение депутатов Мажилиса вернуть требования к подтверждению ресурсов для компаний при участии в конкурсах. Инициатива получила широкий отклик в социальных сетях, при этом эксперты предупреждают, что подобные меры уже в прошлом приводили к искажению конкурентной среды.

Эксперты считают, что действующая модель, при которой наличие лицензии на строительно-монтажные работы подтверждает компетенции компании, является более сбалансированной.

"Если у компании есть лицензия на СМР, это уже означает, что она соответствует необходимым требованиям. Ресурсы в строительстве формируются под конкретный проект, поэтому их проверка должна осуществляться на этапе исполнения, а не при подаче заявки", – пояснила Гаухар Копжасарова.

По информации участников рынка, после внесения изменений в 2025 году возникли отдельные сложности.

"В ряде случаев заказчики начали предъявлять дополнительные требования, что повлияло на условия участия в закупках", – отмечают представители отрасли. Позднее, после обращений бизнеса, часть норм была пересмотрена.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшее развитие системы госзакупок зависит от выбранной модели регулирования.

"Либо это будет прозрачный рынок с равными условиями для всех участников, либо усиление административного регулирования. Важно сохранить баланс между контролем и конкуренцией", – резюмировала эксперт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: