Реформа госзакупок в строительстве: эксперты оценили итоги и обозначили риски

С момента вступления в силу нового закона о государственных закупках прошло более года. За это время в системе произошли изменения, направленные на повышение прозрачности, однако ряд норм продолжает вызывать вопросы у участников рынка.

Об этом сообщили представители отрасли и экспертного сообщества.

По словам экспертов, за прошедший период государственные органы провели значительную работу по совершенствованию системы.

"Мы увидели, что Министерство финансов держит руку на пульсе. Проведена большая работа по очистке реестра опыта работы от поддельных документов, внедрены новые критерии конкурсных ценовых предложений. Применение механизмов "строительства под ключ" является, безусловно, прогрессивным шагом, однако рынок еще находится на стадии адаптации", – отметила эксперт по госзакупкам строительства Гаухар Копжасарова.

В то же время в профессиональной среде продолжается обсуждение инициативы по обязательному подтверждению материальных и трудовых ресурсов на этапе участия в конкурсах. Как отмечают представители ассоциаций, ранее подобная практика уже применялась и могла влиять на конкурентную среду.

"Организаторы конкурсов могли отклонять участников по формальным основаниям, связанным с подтверждением ресурсов. Это ограничивало доступ компаний к рынку подрядных работ", – сообщили в ассоциации.

Дополнительную дискуссию вызвало и предложение депутатов Мажилиса вернуть требования к подтверждению ресурсов для компаний при участии в конкурсах. Инициатива получила широкий отклик в социальных сетях, при этом эксперты предупреждают, что подобные меры уже в прошлом приводили к искажению конкурентной среды.

Эксперты считают, что действующая модель, при которой наличие лицензии на строительно-монтажные работы подтверждает компетенции компании, является более сбалансированной.

"Если у компании есть лицензия на СМР, это уже означает, что она соответствует необходимым требованиям. Ресурсы в строительстве формируются под конкретный проект, поэтому их проверка должна осуществляться на этапе исполнения, а не при подаче заявки", – пояснила Гаухар Копжасарова.

По информации участников рынка, после внесения изменений в 2025 году возникли отдельные сложности.

"В ряде случаев заказчики начали предъявлять дополнительные требования, что повлияло на условия участия в закупках", – отмечают представители отрасли. Позднее, после обращений бизнеса, часть норм была пересмотрена.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшее развитие системы госзакупок зависит от выбранной модели регулирования.

"Либо это будет прозрачный рынок с равными условиями для всех участников, либо усиление административного регулирования. Важно сохранить баланс между контролем и конкуренцией", – резюмировала эксперт.