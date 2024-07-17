Как с 1 января 2025 года изменятся правила проведения государственных закупок

С нового года вступит в силу новый закон «О государственных закупках». Главное новшество: победитель конкурса будет определяться автоматически не по наименьшей цене, а в соответствии с рейтингом. Какие правила еще изменятся? Zakon.kz сравнил действующий закон с новым.

Как закупки осуществляются сейчас? Способов шесть (статья 13 действующего Закона РК "О государственных закупках" от 4 декабря 2015 года):

конкурс; аукцион; запрос ценовых предложений; из одного источника; через товарные биржи; через электронный магазин.

Первый в списке и главный – конкурс. Бывают разные виды (открытый, с использованием двухэтапных процедур, с предварительным квалификационным отбором, с использованием рамочных соглашений, с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг), но суть в следующем.

Конкурсная комиссия отбирает поставщиков товаров, услуг и работ, соответствующих требованиям. По закону (пп. 2) пункта 1 статьи 29) заявок должно быть не меньше двух. А затем (пункт 10 статьи 27):

"Веб-портал государственных закупок автоматически сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены".

На практике это нередко превращается в фарс: число участников искусственно сокращается до двух, один из которых просто обеспечивает "кворум", а другой и забирает лот.

"Недостаточная прозрачность" – так охарактеризовал действующую систему государственных закупок президент РК. И в своем Послании 2023 поручил правительству разработать абсолютно новый закон о госзакупках. Что и было сделано. Депутаты приняли закон, и 1 июля 2024 года глава государства его подписал. Однако введен в действие документ будет лишь с 1 января 2025 года.

Так вот, в новом законе прежнее разнообразие видов конкурса сведено к одному: конкурсу с использованием рейтингово-балльной системы. Справедливости ради скажем, что пробный камень был брошен ранее. Госзакупки в трех видах деятельности уже в действующем законодательстве переведены на автоматический режим: это проектирование, строительство и технадзор.

Теперь этот порядок будет распространен и на другие сферы. Согласно пункту 1 статьи 8 Закона РК "О государственных закупках" от 1.06.2024, уполномоченный орган составит Реестр потенциальных поставщиков, а в противовес ему – Реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Последних будут определять (пункт 4 статьи 8) по делам их:

предоставивших недостоверную информацию;

определенных по прежним участиям победителями, но уклонившихся затем от заключения договора;

не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным договорам.

Недостойных до конкурса не будут допускать вовсе, а остальным присвоят рейтинг с комбинированием ценовых и качественных критериев. То есть на основе данных, касающихся квалификации, финансовой устойчивости, судебной и кредитной истории, деловой репутации и т. п. В общем, того, что и определяет качество. И именно начисленные баллы, а не просто наименьшая цена, определят в итоге выбор поставщика.

Причем без участия "человеческого фактора": победителя будет выбирать АИС. Или, как сказано в пп.7) статьи 3 нового закона:

"Единая платформа закупок (далее – веб-портал) – информационная система уполномоченного органа в сфере государственных закупок, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок".

Например, компания А. и компания Б. подали на веб-портал заявки на поставку в акимат служебных автомобилей. Система автоматом отрабатывает обоих претендентов, вплоть до уплаты ими налогов и наличия недвижимости. И затем на основе анализа определяет победителя.

Что еще важно: это решение ИИ не обсуждается и не обжалуется: оно окончательное. Это ответ на еще одну характеристику действующих правил госзакупок со стороны главы государства: "длительные сроки, бесконечные обжалования".

Сегодня срок проведения конкурса даже без обжалований составляет порядка двух месяцев. При наличии жалоб и судебных тяжб конкурсы затягиваются от полугода до нескольких лет. Например, поставщики, которые не были определены победителями, подают жалобы на итоги закупок. И ревизоры вправе их пересмотреть.

Закупки из одного источника

Бывает и так, что госзакупки осуществляются не путем конкурса, а посредством закупа из одного источника. Например, в регионе просто нет другого поставщика данного товара или работы. Такая норма есть и в действующем законе (глава 7). Но со множеством условий. И прежде, чем им соответствовать, надо, как говорится, пройти семь кругов ада. То есть сломался в селе, к примеру, котел или трактор посреди зимы, а купить новый с соблюдением всех процедур успевали разве что к весне.

Конечно, население возмущалось: почему тепла нет, почему снег не убирают? Вот для оперативности правила и упрощают. Таких новелл несколько (основаниям осуществления государственных закупок способом из одного источника посвящена статья 16 нового закона).

Если нет фактической альтернативы, то и одна-единственная заявка может быть признана соответствующей квалификационным требованиям. Сейчас это невозможно, ждут хотя бы еще одного участника, а не дождавшись, конкурс отменяют.

Правда, необходимо будет получить заключение антимонопольного органа об отсутствии субъектов частного предпринимательства, осуществляющих производство аналогичных товаров, работ, услуг (пп. 26) пункта 3 статьи 16).

Другой пример совершенствования такого рода госзакупок: для предотвращения чрезвычайных ситуаций. В действующем законе можно осуществлять госзакупки без проведения конкурса для ликвидации ЧС. Когда уже снесены паводками дома, например. В обсуждаемом законопроекте добавляется такое основание, как предотвращение ЧС (абзац 1 пп. 3) пункта 3 статьи 16).

Увеличена и сумма, на которую можно производить закуп из одного источника для сельской местности. Вспоминаем пример с лопнувшим котлом или сломавшимся трактором посреди зимы. Сейчас действует ограничение на закупку без конкурса в 3 тысячи МРП. Если же цена приобретения выше, требуется конкурс, а на это уйдет минимум два месяца.

По новым правилам сумма увеличена (пп. 28) пункта 3 статьи 16) для:

"Приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает… для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – 4000-кратного размера МРП".

Еще одним – и совершенно новым – критерием для осуществления госзакупок из одного источника определены т.н. офтейк-контракты (пп. 43) пункта 3 статьи 16). То есть такие, которые заключаются на поставку товара, который планируется к производству и поставляется в будущем, на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству и срокам.

Новелла принята для поддержки отечественных производителей, которые в соответствии с законодательством РК и будут заключать такого рода договоры с госорганами. Напомним, что глава государства поручил довести долю офтейк-контрактов с отечественными производителями до 10% от общего объема закупок минимум, или до 2 трлн тенге ежегодно.

И это еще далеко не все новшества в законодательстве о госзакупках. Продолжение следует.