Как меняются правила госзакупок с 1 января 2025 года: не боты горшки обжигают

"Длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность" – так охарактеризовал действующую систему госзакупок президент РК и поручил разработать новый закон "О государственных закупках", который вступает в силу с 1 января 2025 года. Как поменялись правила, изучил Zakon.kz.

Если коротко и конкретно, то вот главное.

Конкурс считается состоявшимся и при одном поставщике

Когда нет фактической альтернативы, то и одна-единственная заявка может быть признанной соответствующей квалификационным требованиям. Сейчас это невозможно, ждут хотя бы еще одного участника, а не дождавшись, конкурс отменяют. В прежнем, то есть до Нового года еще действующем законе сказано:

"Государственные закупки способом конкурса признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований... 2) представления менее двух заявок на участие в конкурсе". Пп. 2) пункта 1 статьи 29 Закона РК "О государственных закупках" от 4.12.2015

Но почему?! Предположим, в каком-то сельском округе реально лишь одна компания производит какой-либо товар. Поэтому в новом Законе РК "О государственных закупках" от 1.07.2024, который вводится в действие с 1 января 2025 года, и введена противоположная устаревшей норма (пункт 2 статьи 15):

"Государственные закупки способом конкурса, аукциона признаются состоявшимися в случае, если на участие в конкурсе, аукционе представлена одна заявка, соответствующая квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации".

Офтейк-контракты и другие виды закупа без конкурса

Кроме того, законодательством предусмотрен такой способ, как закуп из одного источника. То есть посредством прямого заключения договора заказчика с поставщиком. Делается это по разным причинам: конфиденциальности, стратегической значимости, оперативности и т.д., всего по новым правилам 43 подпункта (пункта 3 статьи 16 Закона).

Так вот, добавляются несколько позиций по товарам, работам, услугам, госзакупки которых можно осуществлять без конкурса.

Для поддержки отечественных производителей ( в основном, в обрабатывающей промышленности) – закуп товаров по офтейк-контрактам (пп. 43) пункта 3 статьи 16 Закона). Это такой тип договоров, которые заключены между заказчиком и поставщиком на поставку товара, который поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем на заранее оговоренных условиях.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций (пп. 3) пункта 3 статьи 16 Закона). Уточним, по действующему закону можно осуществлять госзакупки без проведения конкурса для ликвидации ЧС. Когда уже снесены паводками дома, например. По новым правилам добавляется такое основание, как предотвращение ЧС.

В целях оперативности сельским акиматам будет позволено осуществлять закупки без конкурса на сумму до 4 тыс. МРП (пп. 28) пункта 3 статьи 16 Закона). То есть, сломался, к примеру, котел или трактор посреди зимы, а купить новый с соблюдением всех процедур успеешь разве что к весне.

Такая норма и раньше, в принципе, была, но до 3 тыс. МРП. Так что правку в каком-то смысле можно считать индексацией из-за инфляции.

Строительство "под ключ" и ограничение субподряда

Внедряются так называемые EPC-контракты для строительства "под ключ".

"Договор о строительстве "под ключ" – договор, предметом которого являются комплексные работы по строительству объекта и введению его в эксплуатацию, включающие выполнение проектных, изыскательских, строительно-монтажных (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) и других работ". Пп.33) статьи 3 Закона

Сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов будут сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

Также ограничивается передача на субподряд до 30% от общего объема работ. Тогда как в действующем законе разрешено передавать не более 50%.

Все перечисленные нормы улучшают законодательство о госзакупках. Но есть новеллы, о которых нельзя сказать так однозначно и просто. И расскажем здесь, пожалуй, о самой главной, которой обосновывалась сама необходимость реформы.

Конкурсная комиссия или искусственный интеллект

Для оценки квалификации и репутации участников процесса госзакупок сейчас предусмотрено ведение четырех Реестров:

заказчиков;

договоров о государственных закупках;

недобросовестных участников;

жалоб.

Новым Законом РК "О государственных закупках" к ним добавлены еще два Реестра: потенциальных поставщиков и опыта работы потенциальных поставщиков (пункт 1 статьи 8 Закона).

Для чего?

Чтобы определять рейтинг потенциальных поставщиков, на основе которого выбирать победителя в конкурсе – согласно пункту 6 статьи 12 Закона. Рейтинг будет формироваться веб-порталом (единой платформой госзакупок), то есть информационной системой, АИС. Если угодно – искусственным интеллектом.

"Выбор поставщика осуществляется на основе соответствия квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации... критериям, влияющим на конкурсное ценовое предложение, рейтинга потенциальных поставщиков, формируемого веб-порталом на основе данных и сведений государственных и негосударственных информационных систем".

Рейтинг создается путем начисления потенциальным поставщикам баллов. Для чего используются данные, касающиеся квалификации, финансовой устойчивости, судебной и кредитной истории, деловой репутации и т. п. Короче, неценовые критерии. Но, разумеется, цена тоже имеет значение.

Однако, заметьте, окончательное решение оставили за человеком, точнее – за конкурсной комиссией, которая должна состоять не менее чем из 3 человек: выбор, как сказано, осуществляется лишь на основе рейтинга.

Правда, непосредственно в самом новом законе о конкурсной комиссии умолчали, в отличие от действующего, где правилам проведения конкурсов и, соответственно, деятельности конкурсной комиссии посвящена целая Глава 4. Однако в детализирующих требования закона Правилах осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 9.10.2024, который вступает в силу также с 1 января 2025 года, дефиницию сохранили (пп. 9) пункта 3 Правил):

"Конкурсная комиссия... – коллегиальный орган, создаваемый организатором, единым организатором, для проведения процедур государственных закупок способом конкурса".

И вот тут возникает вопрос: как же так? Ведь одной из важнейших целей всей реформы госзакупок был максимальный уход от коррупционных рисков, то есть человеческого фактора, и использование автоматических решений, то есть рейтингово-балльной системы.

Как заявлялось, если упростить? Вместо конкурсной комиссии победителя должна определять информационная система, машина. И тогда не будет коррупции. У ИИ ведь нет корыстных интересов.

Да и в тех же процитированных Правилах, кстати, есть пункт 273, в котором вроде бы четко сказано:

"Веб-портал автоматически сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет победителя конкурса".

Выглядит так, будто не на основе составленного им рейтинга, а он сам.

Ясно-то ясно, да не то. Так называемая условная цена – феномен, который перекочевал в новые правила из прежних. Это, как следует из названия, не реальная цена, а "рассчитанная с учетом применения к конкурсному ценовому предложению участника конкурса относительного значения критериев" (пункт 32 статьи 2 Закона РК "О государственных закупках" – действующего).



Проще говоря, условная цена формируется из предложенной поставщиком цены после вычета из нее многочисленных скидок благодаря опыту, квалификации работников, кредитной истории и прочим вышеупомянутым неценовым критериям поставщика.

А вот уже коллегиальная оценка конкретного размера этих скидок и, таким образом, определение условной цены – задача конкурсной комиссии. Правила устанавливают только размер шага (например, 1 процент скидки за год работы в данной сферы). Но засчитывать данный год или нет, решает конкурсная комиссия. То есть автомат лишь суммирует те данные, что заложили в него люди. В общем, это такой же ИИ, как калькулятор.

Впрочем, это отнюдь не представляется минусом: мол, то, ради чего все затевалось, не достигнуто, все осталось, как раньше. На самом деле это такая прогрессивистская иллюзия: что разного рода социальные проблемы – в том числе и коррупцию – можно решить посредством научно-технического прогресса. ИИ, например.

В новых правилах, разумеется, не потому не доверили окончательное решение АИС, что избавились от этой иллюзии... Но по гамбургскому счету поступили правильно. Да, принятие решения автоматической информационной системой в каждом конкретном случае – выглядит невинно и даже оправданно. Но осуществление выбора вместо человека ботами как система, где роль уполномоченного органа или судей сведена к функции оператора ЭВМ – чревата экзистенциальными рисками для общества. Помни о Матрице.

Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы

Хотя в отдельных случаях, в качестве эксперимента, машинам доверились по полной программе. Речь идет о т.н. конкурсах с использованием рейтингово-бальной системы, когда именно такой метод установлен уполномоченным органом. Читаем пункты 291 и 293 Правил:

"Конкурсная комиссия по государственным закупкам способом конкурса с использованием рейтингово-балльной системы не создается. Веб-портал автоматически сопоставляет конкурсные ценовые предложения и критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение и определяет победителя".

Сам такой способ был внедрен в Казахстане с 1 июля 2022 года согласно приказу Министра финансов от 18.01.2022, и до сих пор в перечень входит лишь три позиции:

строительно-монтажные работы,

работы по проектированию,

инжиниринговые услуги по техническому надзору и (или) управлению проектами.

Когда анонсировалась разработка нового закона о госзакупках, благодаря реформе подразумевался в дальнейшем максимальный перевод всех закупок на конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Логика уже проговорена выше: автоматизация для минимизации – коррупционных рисков.

Но, судя по всему, эксперимент не дал однозначных результатов. Во всяком случае, Перечень не расширится и после 1 января 2025 года, когда вводится в действие новый приказ Минфина от 15.08.2024.

Возможно, и по следующей причине. В Правилах есть еще один пункт, 297:

"Итоги конкурса с использованием рейтингово-балльной системы обжалованию в порядке статьи 25 Закона не подлежат".

Поскольку решение АИС не обсуждается и не обжалуется, это вроде как сокращает сроки. Которые, в свою очередь, являются еще одной старой болячкой действующих правил госзакупок.

Уточним, однако, что упомянутая статья 25 устанавливает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, который как раз и растягивает сроки тяжб порой на годы. Ведь сначала жалобы рассматриваются на местах. Затем, если бизнес с решением местных департаментов не согласен, он обращается в центральный комитет. И только затем появляется возможность обратиться в суд.

Однако при несогласии с решением, принятом по итогам конкурса с использованием рейтингово-балльной системы, досудебный порядок не предусмотрен. И в суд, если нарушены ваши права, в соответствии общим правилом, установленным статьей 8 Гражданского процессуального кодекса, можно обратиться сразу.

По идее, это ускорит дело. Однако предположим, что рейтингово-балльная система применяется массово. Это значит, что кейсы, не подлежащие обжалованию в уполномоченном органе, отправятся безо всяких фильтров в суды. И завалят те исками.

При этом в РК сложилась практика, что законодательные изменения не должны создавать дополнительной нагрузки на суды, которые и так перегружены, поскольку не хватает кадров (одна из причин, почему и внедряется во многих сферах обязательный досудебный порядок урегулирования)...

Вот и решили, судя по всему, не создавать. Не боты горшки обжигают.