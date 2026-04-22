Какие товары не нужно регистрировать в НКТ

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК 22 апреля 2026 года разъяснил требования по Национальному каталогу товаров (НКТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Нусупов сообщил, что НКТ сейчас активно развивается.

"В нем уже зарегистрировано около 24 млн товаров. Из них более 11 млн классифицированы по общему классификатору товаров, работ и услуг. Каждый день добавляется примерно 100 тыс. новых товаров. Всего в системе зарегистрировано около 41 тыс. субъектов торговли", – отметил он.

Между тем, по словам вице-министра, решено, что по общепиту и жилой недвижимости в переходный период регистрировать товары не нужно.

В дальнейшем для них будут использоваться базовые карточки товаров. Базовые карточки без детальных характеристик тоже применяются по энергоресурсам, ручным и ремесленным изделиям, а также полиграфии.

Отдельно определено, что не нужно регистрировать в каталоге:

товары для оперативно-служебной деятельности;

военную продукцию;

транзитные товары;

товары для дипломатических миссий и выставок, а также гуманитарную помощь.

На данный момент реализована возможность отображения в карточке товара информации о сертификатах и декларациях соответствия. Будет видно номер, срок действия, кто выдал и так далее, что позволит потребителям проверять товар на соответствие качеству.

Национальный каталог товаров – цифровой объект "цифрового правительства", являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности.