Какие товары не нужно регистрировать в НКТ
Асет Нусупов сообщил, что НКТ сейчас активно развивается.
"В нем уже зарегистрировано около 24 млн товаров. Из них более 11 млн классифицированы по общему классификатору товаров, работ и услуг. Каждый день добавляется примерно 100 тыс. новых товаров. Всего в системе зарегистрировано около 41 тыс. субъектов торговли", – отметил он.
Между тем, по словам вице-министра, решено, что по общепиту и жилой недвижимости в переходный период регистрировать товары не нужно.
В дальнейшем для них будут использоваться базовые карточки товаров. Базовые карточки без детальных характеристик тоже применяются по энергоресурсам, ручным и ремесленным изделиям, а также полиграфии.
Отдельно определено, что не нужно регистрировать в каталоге:
- товары для оперативно-служебной деятельности;
- военную продукцию;
- транзитные товары;
- товары для дипломатических миссий и выставок, а также гуманитарную помощь.
На данный момент реализована возможность отображения в карточке товара информации о сертификатах и декларациях соответствия. Будет видно номер, срок действия, кто выдал и так далее, что позволит потребителям проверять товар на соответствие качеству.
Национальный каталог товаров – цифровой объект "цифрового правительства", являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности.