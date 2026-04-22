Общество

Почти 9 тыс. км дорог: какие трассы отремонтируют в Казахстане в 2026 году

Фото: primeminister.kz
В 2026 году в Казахстане планируется охватить ремонтными и строительными работами 8 900 километров автодорог республиканского значения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2026 году в рамках развития транспортной инфраструктуры страны планируется проведение различных видов ремонтных работ на 8 900 километрах республиканских автомобильных дорог.

"В частности: на 3 400 километрах – строительство и реконструкция, на 324 километрах – капитальный ремонт, на 5 200 километрах – средний ремонт. Для реализации намеченных работ будет задействовано 12 тыс. единиц специализированной техники, свыше 25 тысяч специалистов, а также 193 асфальтобетонных завода. В ходе выполнения проектов планируется использование 10 млн кубических метров щебня и 1,3 млн тонн отечественного битума. Проекты строительства и реконструкции", – озвучил Дархан Иманашев.

Он отметил, что в рамках модернизации сети автомобильных дорог международного и республиканского значения начаты работы по строительству и реконструкции на протяженности 3 400 километров.

"Особое внимание в текущем году уделяется реализации 7 крупных новых проектов общей протяженностью 2 153 километра. К ним относятся: "Центр – Запад", "Караганда – Жезказган", "Атырау – Доссор", "Кызылорда – Саксаульский", а также обходные дороги городов Сарыагаш, Кызылорда и Петропавловск. Следует отметить, что при реализации всех указанных проектов предусмотрено использование продукции отечественных производителей, а также привлечение местных специалистов. Кроме того, до конца года планируется завершить основные строительные работы на участке автодороги "Кызылорда – Жезказган" протяженностью 208 километров в области Улытау и полностью открыть движение между двумя регионами. Проекты среднего и капитального ремонта. В последние годы в рамках поручений главы государства активно ведутся работы по среднему ремонту автомобильных дорог, которые не ремонтировались на протяжении 30-40 лет", – дополнил спикер.

Ранее стало известно, когда достроят дорогу к самому высокому водопаду Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
