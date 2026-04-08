Ведение Национального каталога товаров: внесены изменения

Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 31 марта 2026 года внесены изменения в Правила ведения Национального каталога товаров, а также регистрации товаров в нем, сообщает Zakon.kz.

Национальный каталог товаров – цифровой объект "цифрового правительства", являющийся национальным регистром данных о товарах, а также единым источником номенклатуры товаров и обязательный к использованию в качестве справочника товаров в торговой деятельности.

Так, уточняется, что для регистрации товаров, обеспечения наличия унифицированного наименования и идентификационного кода товара субъектам торговой деятельности на интернет-ресурсе Национального каталога товаров предоставляется интерфейс цифрового взаимодействия.

Для использования Национального каталога товаров в качестве справочника товаров государственные органы и организации интегрируют свои цифровые системы с Национальным каталогом товаров в соответствии с правилами интеграции цифровых объектов "цифрового правительства", утверждаемыми уполномоченным органом в сфере цифровизации по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения кибербезопасности и Комитетом национальной безопасности РК, при условии соблюдения требований кибербезопасности и защиты персональных данных.

Предусмотрено, что единый оператор в сфере государственных закупок обеспечивает бесперебойное функционирование Национального каталога товаров, за исключением случаев технологических перерывов для проведения работ по актуализации Национального каталога товаров.

Национальный каталог товаров ведется в цифровой форме на казахском и русском языках и с учетом общего классификатора товаров, работ, услуг.

Также предусмотрено, что единый оператор в сфере государственных закупок осуществляет сопровождение, развитие Национального каталога товаров в порядке, установленном правилами реализации этапов жизненного цикла цифрового объекта "цифрового правительства", утверждаемыми уполномоченным органом в сфере цифровизации по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию.

Наполнение Национального каталога товаров Единым оператором в сфере государственных закупок осуществляется путем дополнения сведений о товарах, зарегистрированных в Национальном каталоге товаров, информацией, требуемой для осуществления государственных закупок.

Регистрация товаров в Национальном каталоге товаров осуществляется на интернет-ресурсе Национального каталога товаров или через цифровую систему субъекта торговой деятельности, интегрированную с Национальным каталогом товаров.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.