Коноплю будут выращивать в Кызылординской области

Новый аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев на заседании правительства 12 мая 2026 года рассказал о планах по выращиванию и переработке технической конопли в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Ергешбаев сообщил, что в регионе начаты четыре проекта в аграрной сфере. Один из инвесторов – швейцарская компания Harvest Group.

"Стоимость проекта 68 млрд тенге по выращиванию и переработке технической конопли, кукурузы и сои. В его рамках к 2028 году посевные площади будут доведены до 32 тысяч га", – заявил глава региона.

11 апреля 2026 года постановлением правительства внесены изменения в документы, предусматривающие культивирование конопли в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.