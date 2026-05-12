Бектенов поручил усилить защиту от саранчи

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 12 мая 2026 года высказался о рисках нашествия саранчи, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов проводить постоянный мониторинг ситуации, а также проводить профилактические и защитные мероприятия против вредителей.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов добавил, что в соседних государствах прогнозируют распространение саранчовых на площади порядка 1,2 млн га.

"Со всеми соседними странами у нас предусмотрен алгоритм действий. В настоящее время на важных участках на границе проводится мониторинг. По данным алгоритмам в случае выявления очагов меры принимаются с двух сторон. По нашей республике планируется обработать 2,2 млн гектаров. В южных регионах работа началась по химической обработке. Финансирование предусмотрено, техника, препараты и люди готовы. Данная работа находится на особом контроле министерства", – заверил он.

