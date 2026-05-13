Ликвидировать Фонд проблемных кредитов предлагает депутат

Депутат Татьяна Савельева на пленарном заседании Мажилиса 13 мая 2026 года заявила о низкой эффективности Фонда проблемных кредитов (ФПК), передает корреспондент Zakon.kz.

Татьяна Савельева в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сообщила, что народными избранниками на основе результатов госаудита проведен анализ деятельности АО "Фонд проблемных кредитов" в сфере управления стрессовыми активами и эффективности использования бюджетных средств.

"Меры, реализованные через ФПК, безусловно, внесли определенный вклад в поддержание устойчивости банковского сектора в посткризисный период. Однако текущая модель функционирования данной структуры требует коренного пересмотра", – считает депутат.

Так, по ее словам, созданный в 2012 году как временный антикризисный инструмент, ФПК продолжает функционировать без четких сроков завершения деятельности. Тогда как в международной практике подобные структуры носят временный характер и имеют ясный план поэтапного выхода государства из капитала.

"Текущий статус ФПК как бессрочного квазигосударственного оператора искажает рыночные механизмы и препятствует развитию частного рынка стрессовых активов. Во-вторых, по данным Высшей аудиторской палаты, несмотря на отчетные показатели (перечисление 126 млрд тенге в Нацфонд и 32,7 млрд тенге дивидендов), эффективность управления активами остается низкой. Значительная часть доходов долгое время не перечислялась в бюджет, а аккумулировалась в распоряжении ФПК, что является недопустимым", – отметила Татьяна Савельева.

Также, по ее данным, в системе государственного планирования отсутствуют измеримые показатели эффективности (KPI) как для самого ФПК, так и для министерства финансов, а контроль за исполнением договоров носит формальный характер и внутренняя нормативная база устарела.

"Особое сомнение вызывает соразмерность административных расходов ФПК фактическому объему его текущей деятельности. Механизмы управления госактивами должны быть максимально прозрачными. Мы убеждены, что государство должно проявлять ту же строгую финансовую дисциплину, которую мы требуем от граждан в рамках оздоровления их личных финансов", – подчеркнула депутат.

В этой связи она предложила правительству утвердить "Дорожную карту" по трансформации или ликвидации АО "Фонд проблемных кредитов" с установлением конкретных сроков передачи остаточных активов в конкурентную среду или под прямое управление министерства финансов. Она также указала на необходимость внедрить регламент немедленного зачисления всех доходов от управления активами напрямую в Национальный фонд и республиканский бюджет, исключив их накопление на счетах ФПК.

Предлагается утвердить для руководства Фонда и профильных подразделений министерства финансов измеримые показатели эффективности (KPI), привязанные к объему возвращенных государству средств, а не к процессу администрирования.

"Следует провести аудит штатной численности и административных затрат ФПК, приведя их в соответствие с фактическим объемом остаточного портфеля и проанализировать целесообразность дальнейшего сохранения избыточных налоговых льгот и преференций для ФПК, препятствующих развитию рыночной конкуренции", – резюмировала Татьяна Савельева.

