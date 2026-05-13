Расширить господдержку опекунов недееспособных граждан предлагает депутат
Адиль Жубанов напомнил, что 18 марта 2026 года озвучивал депутатский запрос по вопросу социальной защиты опекунов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
"Ответ правительства, к сожалению, не затронул ключевую суть проблемы. Речь изначально шла не обо всех инвалидах II и III группы, а исключительно о лицах, признанных судом недееспособными. Это принципиально важное различие. Такой гражданин юридически полностью утрачивает способность самостоятельно принимать решения, обеспечивать свою жизнедеятельность и защищать свои права. Именно поэтому государство назначает ему опекуна, который фактически несет круглосуточную ответственность за жизнь, здоровье, лечение и безопасность этого человека. Однако в ответе правительства произошла подмена понятий", – заявил депутат.
По его словам, обсуждение было сведено к общей категории инвалидности без учета факта недееспособности. Тогда как сам статус недееспособности уже означает необходимость постоянного ухода и исключает возможность самостоятельной жизнедеятельности.
"По официальным данным, сегодня в стране проживают более 43 тыс. недееспособных граждан, из них свыше 15 тыс. человек со II и III группой инвалидности – они находятся под опекой, но их опекуны полностью исключены из системы государственной поддержки. При этом опекуны инвалидов I группы получают пособие, остальные нет, несмотря на идентичный объем ответственности и фактической нагрузки. Таким образом, возникает системное противоречие: государство признает необходимость опеки, назначает опекуна, контролирует его деятельность, но при этом не признает сам труд опекуна как социально значимую функцию", – сетует мажилисмен.
Он раскритиковал аргумент правительства о том, что введение пособия может снизить их мотивацию к трудовой активности.
"Речь идет о гражданах, признанных судом недееспособными, где вопрос стоит не о трудовой активности, а о базовом обеспечении жизнедеятельности. При этом расчетная дополнительная нагрузка на бюджет составляет порядка 15 млрд тенге в год. Сумма, которая для республиканского бюджета является вполне посильной, особенно с учетом приоритетности вопроса", – считает Жубанов.
В этой связи он попросил правительство распространить пособие по уходу на опекунов всех совершеннолетних недееспособных граждан, независимо от группы инвалидности, а также пересмотреть размер пособия в сторону его увеличения, поскольку, как он выразился, текущий уровень носит скорее символический характер. Также предлагается включить период осуществления опеки в пенсионную систему с механизмом государственных отчислений и закрепить отдельный правовой статус опекунов недееспособных граждан в качестве самостоятельной категории социальной защиты.
