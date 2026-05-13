Расширить господдержку опекунов недееспособных граждан предлагает депутат

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов на пленарном заседании Мажилиса 13 мая 2026 года вновь поднял вопрос о необходимости социальной защиты опекунов лиц, признанных судом недееспособными, передает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Жубанов напомнил, что 18 марта 2026 года озвучивал депутатский запрос по вопросу социальной защиты опекунов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.

"Ответ правительства, к сожалению, не затронул ключевую суть проблемы. Речь изначально шла не обо всех инвалидах II и III группы, а исключительно о лицах, признанных судом недееспособными. Это принципиально важное различие. Такой гражданин юридически полностью утрачивает способность самостоятельно принимать решения, обеспечивать свою жизнедеятельность и защищать свои права. Именно поэтому государство назначает ему опекуна, который фактически несет круглосуточную ответственность за жизнь, здоровье, лечение и безопасность этого человека. Однако в ответе правительства произошла подмена понятий", – заявил депутат.

По его словам, обсуждение было сведено к общей категории инвалидности без учета факта недееспособности. Тогда как сам статус недееспособности уже означает необходимость постоянного ухода и исключает возможность самостоятельной жизнедеятельности.

"По официальным данным, сегодня в стране проживают более 43 тыс. недееспособных граждан, из них свыше 15 тыс. человек со II и III группой инвалидности – они находятся под опекой, но их опекуны полностью исключены из системы государственной поддержки. При этом опекуны инвалидов I группы получают пособие, остальные нет, несмотря на идентичный объем ответственности и фактической нагрузки. Таким образом, возникает системное противоречие: государство признает необходимость опеки, назначает опекуна, контролирует его деятельность, но при этом не признает сам труд опекуна как социально значимую функцию", – сетует мажилисмен.

Он раскритиковал аргумент правительства о том, что введение пособия может снизить их мотивацию к трудовой активности.

"Речь идет о гражданах, признанных судом недееспособными, где вопрос стоит не о трудовой активности, а о базовом обеспечении жизнедеятельности. При этом расчетная дополнительная нагрузка на бюджет составляет порядка 15 млрд тенге в год. Сумма, которая для республиканского бюджета является вполне посильной, особенно с учетом приоритетности вопроса", – считает Жубанов.

В этой связи он попросил правительство распространить пособие по уходу на опекунов всех совершеннолетних недееспособных граждан, независимо от группы инвалидности, а также пересмотреть размер пособия в сторону его увеличения, поскольку, как он выразился, текущий уровень носит скорее символический характер. Также предлагается включить период осуществления опеки в пенсионную систему с механизмом государственных отчислений и закрепить отдельный правовой статус опекунов недееспособных граждан в качестве самостоятельной категории социальной защиты.

