#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
463.91
544.63
6.26
Общество

Расширить господдержку опекунов недееспособных граждан предлагает депутат

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:36 Фото: freepik
Депутат Мажилиса Адиль Жубанов на пленарном заседании Мажилиса 13 мая 2026 года вновь поднял вопрос о необходимости социальной защиты опекунов лиц, признанных судом недееспособными, передает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Жубанов напомнил, что 18 марта 2026 года озвучивал депутатский запрос по вопросу социальной защиты опекунов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.

"Ответ правительства, к сожалению, не затронул ключевую суть проблемы. Речь изначально шла не обо всех инвалидах II и III группы, а исключительно о лицах, признанных судом недееспособными. Это принципиально важное различие. Такой гражданин юридически полностью утрачивает способность самостоятельно принимать решения, обеспечивать свою жизнедеятельность и защищать свои права. Именно поэтому государство назначает ему опекуна, который фактически несет круглосуточную ответственность за жизнь, здоровье, лечение и безопасность этого человека. Однако в ответе правительства произошла подмена понятий", – заявил депутат.

По его словам, обсуждение было сведено к общей категории инвалидности без учета факта недееспособности. Тогда как сам статус недееспособности уже означает необходимость постоянного ухода и исключает возможность самостоятельной жизнедеятельности.

"По официальным данным, сегодня в стране проживают более 43 тыс. недееспособных граждан, из них свыше 15 тыс. человек со II и III группой инвалидности – они находятся под опекой, но их опекуны полностью исключены из системы государственной поддержки. При этом опекуны инвалидов I группы получают пособие, остальные нет, несмотря на идентичный объем ответственности и фактической нагрузки. Таким образом, возникает системное противоречие: государство признает необходимость опеки, назначает опекуна, контролирует его деятельность, но при этом не признает сам труд опекуна как социально значимую функцию", – сетует мажилисмен.

Он раскритиковал аргумент правительства о том, что введение пособия может снизить их мотивацию к трудовой активности.

"Речь идет о гражданах, признанных судом недееспособными, где вопрос стоит не о трудовой активности, а о базовом обеспечении жизнедеятельности. При этом расчетная дополнительная нагрузка на бюджет составляет порядка 15 млрд тенге в год. Сумма, которая для республиканского бюджета является вполне посильной, особенно с учетом приоритетности вопроса", – считает Жубанов.

В этой связи он попросил правительство распространить пособие по уходу на опекунов всех совершеннолетних недееспособных граждан, независимо от группы инвалидности, а также пересмотреть размер пособия в сторону его увеличения, поскольку, как он выразился, текущий уровень носит скорее символический характер. Также предлагается включить период осуществления опеки в пенсионную систему с механизмом государственных отчислений и закрепить отдельный правовой статус опекунов недееспособных граждан в качестве самостоятельной категории социальной защиты.

18 марта 2026 года депутат Адиль Жубанов указал на проблему отсутствия должной социальной защиты опекунов совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными, в том числе инвалидов II и III групп, включая лиц с психическими заболеваниями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
18:32, Сегодня
Ликвидировать Фонд проблемных кредитов предлагает депутат
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
18:36, 18 марта 2026
В Казахстане могут ввести новый вид пособия
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:12, Сегодня
Автодозвон могут отменить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Akorda.kz
18:34, Сегодня
PGL Astana 2026: Астана примет международный турнир по Counter-Strike 2
Фото: WTA
18:14, Сегодня
Елена Рыбакина узнала возможную соперницу в полуфинале топ-турнира в Риме
&quot;Кайсар&quot; выступил с официальным заявлением о будущем Андрея Ферапонтова в клубе
17:48, Сегодня
"Кайсар" выступил с официальным заявлением о будущем Андрея Ферапонтова в клубе
Двух самбистов из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
17:25, Сегодня
Двух самбистов из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: