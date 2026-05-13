Общество

Сколько казахстанцев согласились на посмертное донорство, озвучили в Минздраве

Сколько казахстанцев согласились на посмертное донорство, озвучили в Минздраве РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 18:43 Фото: Министерство здравоохранения РК
В Казахстане за первый квартал 2026 года проведено 77 трансплантаций органов. Об этом 13 мая 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в стране сохраняется высокая потребность в трансплантации органов. Пересадка органов для тысяч пациентов остается единственным шансом на спасение жизни и возвращение к полноценной жизни.

"За последние три года в Казахстане отмечается рост количества операций по трансплантации органов. В 2023 году в стране проведено 236 трансплантаций органов, в 2024 году – 260, в 2025 году – 310 операций, что стало наибольшим показателем за последние годы", – поделились в ведомстве.

В первом квартале 2026 года уже выполнено 77 трансплантаций, в том числе:

  • от прижизненных доноров – 55;
  • от посмертных доноров – 22.

В структуре трансплантаций выполнены пересадки почек, печени, сердца, легких и роговицы.

"Отдельное внимание уделяется развитию детской трансплантологии. В 2025 году детям проведено 16 трансплантаций органов. При этом число пациентов, ожидающих пересадку, продолжает оставаться высоким".Министерство здравоохранения РК

На 13 мая 2026 года в листе ожидания трансплантации находятся более 4600 пациентов, включая 119 детей.

Наибольшая потребность сохраняется в трансплантации почек – 4102 пациента. Также пересадку печени ожидают 267 человек, сердца – 198, легких – 33.

По сравнению с 2023 годом количество пациентов в листе ожидания увеличилось с 3,9 тыс. до 4,6 тыс. человек.

"Одним из ключевых факторов развития трансплантологии остается посмертное донорство и готовность общества поддерживать культуру донорства органов. Количество выявленных потенциальных посмертных доноров увеличилось с 49 в 2023 году до 186 в 2025 году. За первый квартал 2026 года выявлено еще 55 потенциальных доноров".Министерство здравоохранения РК

В министерстве добавили, что все больше казахстанцев выражают свое волеизъявление по вопросу посмертного донорства через портал eGov. Если в 2023 году в системе было зарегистрировано 38,7 тыс. волеизъявлений, то по состоянию на апрель 2026 года их количество превысило 156 тыс. При этом согласие на посмертное донорство выразили только 15,1 тыс. граждан, в то время как отказ зарегистрировали 140,8 тыс. человек.

Почти в четыре раза выросло число случаев посмертного донорства в Казахстане за последний год.

