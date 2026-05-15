Экономика и бизнес

Буфер стабильности: зачем экономике подземные хранилища газа

ПХГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:13
По завершении осенне-зимнего периода в Казахстане традиционно подводят итоги прохождения отопительного сезона, одного из самых напряженных этапов для энергетической системы страны.

Несмотря на растущие из сезона в сезон нагрузки, отопительный период прошел для газовиков в штатном режиме, без перебоев в поставках.

Важную роль в успешном прохождении сезона играет наличие резервов, откуда можно взять дополнительные объемы газа в момент, когда потребление резко растет.

Как это работает?

Газовая инфраструктура устроена не как склад с фиксированными запасами, а как непрерывный поток. В обычных условиях добыча и импорт газа покрывает спрос. Но в периоды сильных холодов нагрузка быстро выходит за стандартные рамки, прежде всего, из-за повышенного потребления со стороны населения и промышленных предприятий.

В такие моменты система сталкивается не просто с дефицитом ресурса, а с вопросом гибкости: как быстро перераспределить газ туда, где он нужен прямо сейчас. Именно для этого в инфраструктуре существуют механизмы балансировки, включая подземные хранилища газа. Они позволяют заранее накапливать объемы и затем компенсировать краткосрочные пики спроса, не перегружая магистральную систему.

ПХГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:13

Фото: пресс-служба QazaqGaz

Баланс под землей

Подземное хранилище газа "Бозой" – крупнейшее подземное хранилище газа в Республике Казахстан, расположенное в Шалкарском районе Актюбинской области.

ПХГ "Бозой" работает уже более 50 лет. Первые закачки газа здесь начались в 1974 году, а официальный статус подземного хранилища объект получил в 1975-м. Хранилище создали на месте бывших газовых месторождений "Жаманкоянкулак" и "Жаксыкоянкулак". После завершения добычи газа эти подземные пласты решили использовать для хранения резервных объемов.

строительство ПХГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:13

Фото: пресс-служба QazaqGaz

Изначально ПХГ строили для того, чтобы зимой обеспечивать дополнительные поставки газа в периоды повышенного спроса. Со временем, по мере роста потребления, значение "Бозоя" только увеличивалось – сегодня это крупнейшее подземное хранилище газа в Казахстане.

Хранилище относится к стратегически важным объектам страны и является одним из крупнейших в Казахстане с активным проектным объемом хранения 4 млрд куб. м газа. ПХГ обеспечивает энергетическую безопасность государства, компенсирует сезонные колебания потребления и формирует резервные запасы газа. ПХГ "Бозой" играет ключевую роль в газоснабжении Актюбинской области, южных и центральных регионов Казахстана, а также городов Астана и Алматы.

ПХГ работает по циклическому принципу: летом газ закачивается, зимой – отбирается. В пиковые периоды отбор достигает сотен тысяч кубометров в час, фактически превращая объект во временный источник регионального масштаба. К примеру, в отопительный сезон 2025-2026 годов отбор газа из ПХГ "Бозой" составил 1,9 млрд кубометров, при этом в пиковые периоды расход достигал 800 тыс. кубометров в час.

ПХГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 09:13

Фото: пресс-служба QazaqGaz

Эти цифры хорошо показывают, что ПХГ "Бозой" – не резерв "на бумаге", а реально работающий балансирующий источник газа. Оно позволяет накапливать газ в период меньшего спроса и направлять его потребителям зимой, когда нагрузка на систему резко возрастает. Таким образом, ПХГ "Бозой" выступает как полноценный сезонный буфер, который сглаживает перепад между добычей и реальным потреблением газа в стране.

Международная практика

Подобные системы – это стандарт энергетической архитектуры развитых стран. Существуют целые системы стратегических резервов газа. Они могут представлять собой комплекс инженерно-технических сооружений, размещенных в пластах-коллекторах геологических структур. Их задача – закачка, хранение и последующий отбор газа в зависимости от сезонного и аварийного спроса.

Исторически такие механизмы начали активно развиваться после мирового энергетического кризиса 1973 года, когда эмбарго арабских стран резко нарушило баланс поставок и заставило США формировать стратегические запасы как элемент национальной энергетической безопасности.

Сегодня аналогичные системы подземного хранения и стратегических резервов газа работают в большинстве развитых стран: Германии, Австрии, Великобритании. Везде логика одна: компенсировать разрыв между стабильной добычей и нестабильным спросом, особенно в отопительный сезон.

Такие хранилища остаются критическим элементом устойчивости газовых систем, позволяя снижать уязвимость рынка к резким погодным и геополитическим шокам. Опыт недавних зим показал, что даже продвинутые системы энергоснабжения с высоким уровнем возобновляемых источников энергии в энергобалансе становятся критически уязвимы, если отсутствуют надежные резервы на основе традиционных источников энергии, в первую очередь, газа.

Что делает "Бозой" системным активом

С технической точки зрения "Бозой" – это инфраструктурный актив. С системной – механизм страхования всей газовой модели страны. Его функция сводится к одному: система должна продолжать работать даже тогда, когда спрос резко выходит за пределы обычных сценариев потребления. В периоды повышенной нагрузки именно такие хранилища обеспечивают устойчивость снабжения для миллионов потребителей.

Надежность и стабильность эксплуатации ПХГ "Бозой" обеспечивает АО "Интергаз Центральная Азия" – компания, входящая в структуру АО "НК "QazaqGaz" и отвечающая за обслуживание магистральной газотранспортной системы Казахстана. С 2018 года компания является Национальным оператором по магистральным газопроводам.

АО "Интергаз Центральная Азия" управляет масштабной инфраструктурой, включая более 21 тыс. км газопроводов, компрессорные станции и подземные хранилища газа. Помимо ПХГ "Бозой", в состав компании входят еще два подземных хранилища газа: "Полторацкое" в Туркестанской области с проектным объемом 350 млн куб. м и "Акыртобе" в Жамбылской области с проектным объемом 300 млн куб. м.

После запуска газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" значение ПХГ "Бозой" существенно возросло. По данным QazaqGaz, газохранилище позволяет сглаживать сезонные колебания потребления и стабильно поставлять газ в Актюбинскую область, южные и центральные регионы страны, а также Астану и Алматы в осенне-зимний период.

Безопасность ПХГ "Бозой" – это безопасность газоснабжения страны

На фоне ускорения газификации Казахстана значение подобных активов и операторов инфраструктуры только усиливается. Речь уже идет не о сезонном управлении потоками, а о более широкой задаче – поддержании предсказуемости и устойчивости системы в долгосрочной перспективе.

Для Казахстана это особенно важно. В условиях сезонных пиков, роста газификации и нестабильности мировых энергетических рынков наличие собственного крупного газохранилища снижает уязвимость внутреннего рынка перед внешними колебаниями цен и поставок.

Главная ценность ПХГ "Бозой" состоит в том, что оно выполняет функцию стратегического буфера. Поэтому ПХГ "Бозой" – это стратегический резерв спокойствия для миллионов потребителей. И чем выше нагрузка на газовую систему Казахстана, тем больше значение таких объектов и операторов, которые умеют думать не только о текущем сезоне, но и о долгосрочной безопасности страны.

Ирина Капитанова
