Статьи

Сколько стоит килограмм говядины в Казахстане и мире – исследование

Фото: Zakon.kz
Согласно данным обновленных исследований, в Казахстане фиксируется одна из самых низких цен на говядину из всех стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

В условиях общемировой тенденции снижения поголовья скота, увеличения затрат на его содержание (рост цен на корма и ветеринарные препараты), усложнения логистических маршрутов, а также стремительного роста инфляции во всем мире наблюдается значительное повышение цен на мясо и, в частности, на говядину.

На этом фоне, по данным составителей базы данных Numbeo, только за I квартал 2026 года цена на говядину в среднем по всему миру выросла на 24%, а в некоторых государствах и того больше, пробив тем самым отметку в 45 долларов (21 370 тенге) за килограмм.

Что известно об исследовании и как рассчитали

Онлайн-платформа Numbeo является крупнейшей в мире базой данных с показателями качества жизни по странам, уровню преступности, ценам на аренду жилья, продукты питания и товары повседневного обихода.

Информация редакторам проекта поступает не только из открытых источников, но и от отдельных пользователей по всему миру, а также от представителей международного экспертного сообщества.

Для определения точной стоимости аналитики вышеуказанной платформы взяли усредненную цену 1 кг говяжьей вырезки в каждой отдельно взятой стране. После полученные результаты ранжировали в порядке убывания от большего к меньшему.

Где мясо дороже всего

Самая высокая стоимость 1 кг говяжьей вырезки сегодня фиксируется в Швейцарии. Там местным жителям она обходится в 45,70 доллара, что эквивалентно 21 370 тенге (по курсу НБ РК на 14.05.2026 года).

Чуть меньше платят за 1 кг говядины в Норвегии (32,42 доллара, или 15 160 тенге) и Люксембурге (27,22 доллара, или 12 728 тенге).

В число стран мира с самой высокой стоимостью говядины также входят: Израиль (24,99 доллара, или 11 686 тенге), Сингапур (24,65 доллара, или 11 527 тенге), Австрия (23,46 доллара, или 10 970 тенге), Южная Корея (23,20 доллара, или 10 849 тенге), Финляндия (22,97 доллара, или 10 741 тенге), Франция (22,19 доллара, или 10 376 тенге) и Германия (21,74 доллара, или 10 166 тенге).

Недешево обойдется 1 кг говядины и гражданам Эстонии (21,19 доллара, или 9 909 тенге), Турции (19,98 доллара, или 9 343 тенге), Японии (17,93 доллара, или 7 949 тенге), Нидерландов (17,70 доллара, или 8 277 тенге) и США (16,93 доллара, или 7 916 тенге).

Цены по странам СНГ

Самой дорогой страной по стоимости говядины на пространстве СНГ, по версии специалистов Numbeo, сегодня является Армения. Там один килограмм местным жителям обходится в 12,26 доллара, или в 5 733 тенге.

Чуть меньше, чем в Армении, за такой же килограмм говядины платят в России10,93 доллара, или 5 111 тенге, в Узбекистане10,86 доллара, или 5 078 тенге, Азербайджане10,53 доллара, или 4 924 тенге и Беларуси9,25 доллара, или 4 325 тенге.

Самая низкая цена одного килограмма говядины среди стран СНГ фиксируется в Казахстане (8,72 доллара, или 4 077 тенге) и Кыргызстане (7,66 доллара, или 3 582 тенге).

Где мясо дешевле всего

Меньше всего за килограмм говядины сегодня среди всех стран мира заплатят граждане Нигерии. Там средняя стоимость говядины находится на уровне 3,13 доллара, или 1 463 тенге.

Также недорого в общемировом эквиваленте сегодня говядина обходится жителям Пакистана (4,73 доллара, или 2 211 тенге за 1 кг), Кении (5,23 доллара, или 2 445 тенге за 1 кг), Непала (5,30 доллара, или 2 478 тенге за 1 кг), Зимбабве (5,56 доллара, или 2 600 тенге за 1 кг) и Бангладеш (6,45 доллара, или 3 016 тенге за 1 кг).

