"Казахмыс" почти вдвое увеличит добычу на крупном стратегическом объекте

Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі в ходе рабочего визита посетил Жыландинскую группу месторождений. В центре внимания находились реализация инвестиционных проектов, развитие производственных мощностей и условия труда работников.

На руднике Жыланды глава компании ознакомился с ходом горных работ и реализацией проектов по расширению добычи. Жыландинская группа месторождений является одним из стратегических производственных активов компании. В 2026-2029 годах здесь планируется увеличение объемов добычи руды с 3,5 до 5,4 млн тонн в год.

В рамках развития рудника продолжаются работы по вскрытию шахты "Западная Сары-Оба" на горизонтах -300 и -150 метров. На шахте "Итауыз" завершено строительство вентиляционных восстающих для обеспечения устойчивого проветривания выработок.

Также в ходе визита Руслан Өскенәлі осмотрел новый объект производственной инфраструктуры – пруд-испаритель объемом 1,4 млн кубометров. Для рудника это критически важный объект: он предназначен для сбора и утилизации шахтных и технологических вод, образующихся в процессе добычи. Без такой инфраструктуры устойчивая работа рудника при наращивании объемов добычи невозможна. Первый этап строительства завершен.

Отдельное внимание было уделено условиям труда работников. Председатель Правления посетил административно-бытовой комплекс рудника Жыланды. Он подчеркнул, что обеспечение безопасных и достойных условий труда остается одним из ключевых приоритетов компании:

"Люди, которые ежедневно работают под землей и обеспечивают производственный результат компании, должны трудиться в безопасных и достойных условиях. Это принципиальная позиция компании и наша прямая ответственность".

По итогам осмотра даны поручения по дальнейшему улучшению бытовой инфраструктуры и условий для работников.