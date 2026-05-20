"Казахмыс" почти вдвое увеличит добычу на крупном стратегическом объекте
На руднике Жыланды глава компании ознакомился с ходом горных работ и реализацией проектов по расширению добычи. Жыландинская группа месторождений является одним из стратегических производственных активов компании. В 2026-2029 годах здесь планируется увеличение объемов добычи руды с 3,5 до 5,4 млн тонн в год.
В рамках развития рудника продолжаются работы по вскрытию шахты "Западная Сары-Оба" на горизонтах -300 и -150 метров. На шахте "Итауыз" завершено строительство вентиляционных восстающих для обеспечения устойчивого проветривания выработок.
Также в ходе визита Руслан Өскенәлі осмотрел новый объект производственной инфраструктуры – пруд-испаритель объемом 1,4 млн кубометров. Для рудника это критически важный объект: он предназначен для сбора и утилизации шахтных и технологических вод, образующихся в процессе добычи. Без такой инфраструктуры устойчивая работа рудника при наращивании объемов добычи невозможна. Первый этап строительства завершен.
Отдельное внимание было уделено условиям труда работников. Председатель Правления посетил административно-бытовой комплекс рудника Жыланды. Он подчеркнул, что обеспечение безопасных и достойных условий труда остается одним из ключевых приоритетов компании:
"Люди, которые ежедневно работают под землей и обеспечивают производственный результат компании, должны трудиться в безопасных и достойных условиях. Это принципиальная позиция компании и наша прямая ответственность".
По итогам осмотра даны поручения по дальнейшему улучшению бытовой инфраструктуры и условий для работников.