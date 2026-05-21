Экономика и бизнес

Депутаты придумали новые подходы по повышению эффективности СЭЗ Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года одобрили в первом чтении поправки по вопросам развития машиностроения, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Айтуар Кошмамбетов отметил, что законопроект разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции Республики Казахстан, пунктами 1 и 2 статьи 15 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

"Данным законопроектом предусмотрено внесение точечных изменений в действующее законодательство. При этом сам законопроект не является специфичным отраслевым законом по развитию только машиностроения, а охватывает вопросы всей обрабатывающей промышленности. Законопроектом предусмотрены поправки в Предпринимательский и Экологический кодексы, а также законы "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О специальных экономических и индустриальных зонах", "О промышленной политике", и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", – добавил он.

Законопроект затрагивает ряд следующих вопросов в сфере развития машиностроения и промышленности в целом. Новые подходы по повышению эффективности специальных экономических зон направлены на:

  • установление приоритетных видов деятельности по производству товаров среднего и высокого переделов;
  • усиление контроля за исполнением договорных обязательств участников СЭЗ;
  • введения критериев для потенциальных участников СЭЗ, исключающих дублирующие производства, а также производство невостребованной продукции.
"Для исключения ограничения кластерных инициатив по территориальному признаку предлагается заменить понятие "территориальный" кластер на "промышленный кластер", исключив при этом критерий географической концентрации. Это новшество позволит предприятиям машиностроения, производства которых расположены в разных регионах страны, объединяться в промышленные кластеры и развивать внутристрановую ценность в собственном производстве", – пояснил депутат.

Предлагается дополнить компетенцией маслихаты по созданию комиссии по мониторингу соблюдения требований по применению отечественных строительных материалов и оборудования при строительстве объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора. Данная поправка направлена на сокращение фактов замены подрядчиками отечественной продукции на импортную продукцию. Также законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие вопросы введения встречных обязательств по развитию внутристрановой ценности и углублению локализации производства. Эта норма направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Предусмотрена норма, регулирующая деятельность по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов и определяющая перечень обязанностей юридических лиц, осуществляющих такую деятельность.

Ранее депутаты Мажилиса рассмотрели в первом чтении и одобрили поправки в Налоговый кодекс.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
