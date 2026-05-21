Какие поправки внесли в новый Налоговый кодекс Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 21 мая 2026 года рассмотрели в первом чтении и одобрили поправки в Налоговый кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ерлан Стамбеков отметил, что документ разработан депутатами Парламента и направлен на реализацию Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

"В рамках проекта закона вносятся изменения в Налоговой кодекс Республики Казахстан, связанные с созданием однопалатного Парламента – Курултая, образованием Қазақстан Халық Кеңесі, редакционными изменениями, напрямую вытекающими из Конституции Республики Казахстан, а также исключением государственной пошлины при направлении обращений граждан в Конституционный суд Республики Казахстан в связи с исключением аналогичной нормы из конституционного закона", – сказал он.

По его словам, принятие проекта закона не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий и не потребует увеличения расходной или сокращения доходной части государственного бюджета.

6 мая 2026 года депутат Мажилиса Татьяна Савельева сообщила, что поправки не меняют налоговую нагрузку или механизмы налогообложения, а синхронизируют Налоговый кодекс с обновленной Конституцией и отражают новую модель государственных институтов.