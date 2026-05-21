Право

Новые функции появятся у Министерства обороны Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, миротворцы, миротворческие операции, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 12:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Мажилиса 21 мая 2026 года приняли поправки по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства РК в области обороны, правового положения военнослужащих и прохождения воинской службы.

"Законопроектом предусматриваются поправки в Законы РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "О миротворческой деятельности Республики Казахстан". В целях исполнения поручения главы государства законопроектом предлагаются нормы по внедрению цифрового рейтинга кандидатов для выдвижения на вышестоящие воинские должности и распространения его на внутриведомственные процессы", – говорится в заключении.

Также законопроектом предлагается регламентировать деятельность военных представительств Министерства обороны РК в международных организациях и органах военного сотрудничества иностранного государства на законодательном уровне.

В целях недопущения двойного порядка ценообразования законопроектом предусматривается исключение из Закона РК "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" норм, регламентирующих порядок утверждения правил ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, закрепленной за единым оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на придание Силам специальных операций Вооруженных сил Казахстана статуса подразделения специального назначения, а также предоставления Министерству обороны функций определения оперативного предназначения и задач Сил специальных операций.

Внесены также поправки редакционного характера и поправки, направленные на приведение норм в соответствие с юридической техникой.

Ранее мы писали, что казахстанская армия меняет систему боевой подготовки.

