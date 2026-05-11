События

Токаев дал поручения Налибаеву на новом посту

Касым-Жомарт Токаев, Нурлыбек Налибаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 12:15 Фото: Акорда
11 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет по вопросам развития промышленности и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Токаеву была представлена информация об основных направлениях работы в обрабатывающей промышленности.

Первый вице-премьер доложил о планах по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и ходе модернизации энергетической инфраструктуры.

Главе государства также было доложено о развитии транспортно-логистической инфраструктуры и строительного сектора.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию инфраструктурных проектов, усилить поддержку отечественных товаропроизводителей и контроль за подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

6 мая 2026 года Нурлыбек Налибаев был назначен на пост первого заместителя премьер-министра РК.

