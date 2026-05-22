В Казахстане запускается проект Smart Water Zone по управлению водным следом компаний
В Казахстане для компаний, стремящихся системно управлять своим водным следом и внедрять современные экологические практики, запускается новый экологический проект Smart Water Zone.
Проект реализуется при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации, НАО ИАЦ водных ресурсов и акимата города Астана Группой компаний GPI Group совместно с Coca-Cola и Ассоциацией Green Urban.
Инициатива стала продолжением экологических проектов, направленных на развитие культуры ответственного потребления, продвижение принципов устойчивого развития и формирование экологически ответственного бизнес-сообщества в Казахстане.
Ранее аналогичная инициатива Smart Plastic Zone, реализуемая организаторами проекта, объединила более 70 компаний по всей стране.
Сегодня вопросы эффективного водопользования становятся частью стратегической устойчивости бизнеса. Smart Water Zone создан как практический инструмент для компаний, которые готовы системно подходить к снижению водного следа, внедрять ESG-практики и формировать новую экологическую культуру. Мы видим высокий интерес со стороны бизнеса к подобным инициативам и рассчитываем, что проект станет платформой для обмена лучшими отраслевыми решениями в области устойчивого управления водными ресурсами, – отмечают организаторы проекта.
В Coca-Cola Kazakhstan подчеркивают, что рациональное использование и восполнение воды остается одним из ключевых направлений устойчивого развития компании.
Для Coca-Cola вопросы бережного отношения к водным ресурсам являются одним из приоритетов глобальной стратегии устойчивого развития. Мы поддерживаем инициативы, которые помогают формировать ответственное потребление и вовлекают бизнес в практические экологические решения. Smart Water Zone – это возможность объединить компании, готовые внедрять современные подходы к управлению водными ресурсами и снижению экологического воздействия, – отметили в компании.
К участию приглашаются производственные предприятия, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы, образовательные учреждения и другие организации, заинтересованные в снижении водного следа и развитии ESG-практик. Участие в проекте бесплатное.
Участники проекта получат:
- независимую экспресс-оценку системы водопотребления и управления водными ресурсами;
- практические рекомендации по повышению эффективности использования воды;
- доступ к образовательным материалам и лучшим отраслевым практикам;
- возможность получить знак Smart Water Zone – от уровня "Бронза" до "Платина";
- включение лучших практик компаний в итоговый отчет с обзором отраслевых решений по сокращению водного следа.
Знак Smart Water Zone станет отличительным знаком для компаний, демонстрирующих высокий уровень экологической ответственности и приверженность принципам устойчивого развития.
Для участия необходимо:
- Заполнить анкету на сайте проекта.
- Пройти верификацию данных.
- Получить рекомендации и знак Smart Water Zone соответствующего уровня.
Необходимо отметить, что вопросы рационального водопотребления сегодня находятся в числе государственных приоритетов. В рамках нового Водного кодекса для предприятий предусматривается требование по разработке пятилетних планов-перехода на оборотное и повторное водоснабжение, имеющиеся системы оборотного и повторного водоснабжения необходимо модернизировать, совершенствовать, применять для этого наилучшие имеющиеся технологии. В течение 2026 года планы должны будут разработать все предприятия, а начиная со следующего года разработанные планы должны поэтапно реализовываться.
После презентации состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией Green Urban и НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Меморандум направлен на развитие сотрудничества в сфере водных ресурсов, экологии, устойчивого развития, урбанистики, аналитической и экспертной деятельности, а также реализации совместных инициатив и проектов.
