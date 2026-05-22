#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
471.45
547.21
6.63
Экономика и бизнес

В Казахстане запускается проект Smart Water Zone по управлению водным следом компаний

подписание, вода, , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:52 Фото: Coca-Cola Kazahstan
Во всем мире усиливается внимание к вопросам растущего дефицита воды. На этом фоне все более актуальными становятся инициативы бизнеса по рациональному и эффективному использованию водных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане для компаний, стремящихся системно управлять своим водным следом и внедрять современные экологические практики, запускается новый экологический проект Smart Water Zone.

Проект реализуется при поддержке Министерства водных ресурсов и ирригации, НАО ИАЦ водных ресурсов и акимата города Астана Группой компаний GPI Group совместно с Coca-Cola и Ассоциацией Green Urban.

выступление, вода, мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:52

Фото: Coca-Cola Kazakhstan

Инициатива стала продолжением экологических проектов, направленных на развитие культуры ответственного потребления, продвижение принципов устойчивого развития и формирование экологически ответственного бизнес-сообщества в Казахстане.

Ранее аналогичная инициатива Smart Plastic Zone, реализуемая организаторами проекта, объединила более 70 компаний по всей стране.

мероприятие, выступление, презентация, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:52

Фото: Coca-Cola Kazakhstan

Сегодня вопросы эффективного водопользования становятся частью стратегической устойчивости бизнеса. Smart Water Zone создан как практический инструмент для компаний, которые готовы системно подходить к снижению водного следа, внедрять ESG-практики и формировать новую экологическую культуру. Мы видим высокий интерес со стороны бизнеса к подобным инициативам и рассчитываем, что проект станет платформой для обмена лучшими отраслевыми решениями в области устойчивого управления водными ресурсами, – отмечают организаторы проекта.

В Coca-Cola Kazakhstan подчеркивают, что рациональное использование и восполнение воды остается одним из ключевых направлений устойчивого развития компании.

Для Coca-Cola вопросы бережного отношения к водным ресурсам являются одним из приоритетов глобальной стратегии устойчивого развития. Мы поддерживаем инициативы, которые помогают формировать ответственное потребление и вовлекают бизнес в практические экологические решения. Smart Water Zone – это возможность объединить компании, готовые внедрять современные подходы к управлению водными ресурсами и снижению экологического воздействия, – отметили в компании.

К участию приглашаются производственные предприятия, гостиницы, рестораны, торговые центры, офисы, образовательные учреждения и другие организации, заинтересованные в снижении водного следа и развитии ESG-практик. Участие в проекте бесплатное.

Участники проекта получат:

  • независимую экспресс-оценку системы водопотребления и управления водными ресурсами;
  • практические рекомендации по повышению эффективности использования воды;
  • доступ к образовательным материалам и лучшим отраслевым практикам;
  • возможность получить знак Smart Water Zone – от уровня "Бронза" до "Платина";
  • включение лучших практик компаний в итоговый отчет с обзором отраслевых решений по сокращению водного следа.

Знак Smart Water Zone станет отличительным знаком для компаний, демонстрирующих высокий уровень экологической ответственности и приверженность принципам устойчивого развития.

презентация, выступление, мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:52

Фото: Coca-Cola Kazakhstan

Для участия необходимо:

  1. Заполнить анкету на сайте проекта.
  2. Пройти верификацию данных.
  3. Получить рекомендации и знак Smart Water Zone соответствующего уровня.

Необходимо отметить, что вопросы рационального водопотребления сегодня находятся в числе государственных приоритетов. В рамках нового Водного кодекса для предприятий предусматривается требование по разработке пятилетних планов-перехода на оборотное и повторное водоснабжение, имеющиеся системы оборотного и повторного водоснабжения необходимо модернизировать, совершенствовать, применять для этого наилучшие имеющиеся технологии. В течение 2026 года планы должны будут разработать все предприятия, а начиная со следующего года разработанные планы должны поэтапно реализовываться.

После презентации состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией Green Urban и НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан. Меморандум направлен на развитие сотрудничества в сфере водных ресурсов, экологии, устойчивого развития, урбанистики, аналитической и экспертной деятельности, а также реализации совместных инициатив и проектов.

подписание, меморандум, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:52

Фото: Coca-Cola Kazakhstan

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Водные ресурсы Казахстана
08:22, 21 апреля 2026
Меры по экономии воды расширяются в Казахстане
Заводы обяжут повторно использовать воду, проект Водного кодекса
13:33, 27 ноября 2024
Заводы обяжут повторно использовать воду: проект Водного кодекса одобрили в Мажилисе
В Казахстане планируют разививать систему управления водными ресурсами
17:27, 06 июня 2023
В Казахстане планируют развивать систему управления водными ресурсами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
16:42, Сегодня
Лучшая парница Казахстана Данилина не сумела выйти в финал турнира перед "Ролан Гаррос"
Алишер Ергали
16:29, Сегодня
Алишер Ергали ушёл из вольной борьбы в греко-римскую: вот кто тренирует его как "классика"
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
16:07, Сегодня
Потерял дочь, уступал Елеусинову, бьётся за титул: чем известен узбекский боксёр Гиясов
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
15:58, Сегодня
Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла вничью с Латвией на чемпионате Европы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: