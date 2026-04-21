#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+7°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Меры по экономии воды расширяются в Казахстане

Водные ресурсы Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 08:22 Фото: primeminister.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации расширяет меры рационального использования водных ресурсов в условиях сезонного роста потребления воды, сообщает Zakon.kz.

Для этого ведомством разрабатываются и принимаются меры, направленные на обеспечение эффективного водопотребления в отраслях экономики. Так, в прошлом году был принят новый Водный кодекс, передает пресс-служба министерства.

"Если в старой редакции документа вода рассматривалась как средство получения финансовой выгоды, то теперь это важнейшая часть экосистемы", – говорится в сообщении.

Для предотвращения истощения водных объектов введено понятие "экологический сток" – минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей. Для промышленных предприятий новый Водный кодекс закрепил требования по поэтапному переходу на системы повторного и оборотного водоснабжения в течение семи лет. Из них два года – подготовительный период, пять лет дается на реализацию планов. Дополнительно принимаются нормативно-правовые акты, предусматривающие сокращение разрешенных объемов водопользования в случае невыполнения планов по переходу на оборотное и повторное водоснабжение.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации

"В целях диверсификации структуры посевов предусмотрены целевые индикаторы по сокращению объемов влагоемких культур. Утверждены правила пользования поливной водой, предусматривающие увеличение тарифов на воду в случае самовольной замены выращиваемых культур на более влагоемкие или потребления воды без соответствующего договора", – передает Министерство водных ресурсов и ирригации.

Внедряются меры государственной поддержки водопотребителей. С 50% до 80% увеличена доля возмещения затрат фермеров на внедрение водосберегающих технологий орошения. Введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от стоимости тарифа. С применением водосберегающих технологий размер субсидий увеличивается с 60% до 85%.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации

Параллельно ведется работа по внесению изменений в Правила субсидирования поливной воды. Планируется включение лазерного планировщика в перечень подлежащих субсидированию технологий, введение компенсации расходов на электроэнергию для подъема подземной воды, а также включение в перечень субсидируемых направлений влагозарядкового полива и промывки засоленных почв.

На 2026-2028 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом в четыре раза увеличены средства на субсидирование внедрения водосберегающих технологий. Теперь они составляют 214,6 млрд тенге. А на субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям выделено 13,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации

Принятые меры уже приносят результаты. Государственная поддержка позволила в пять раз ускорить темпы внедрения водосберегающих технологий орошения в Казахстане. По итогам 2025 года площадь применения таких систем составила 543,5 тыс. га, что позволило сэкономить 874 млн м³ поливной воды.

16 апреля 2026 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации предоставили информацию о ситуации на водохранилищах на севере Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: