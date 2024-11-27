Заводы обяжут повторно использовать воду: проект Водного кодекса одобрили в Мажилисе

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября 2024 года одобрили в первом чтении проект Водного кодекса Казахстана. Нормы документа направлены на сохранение водного потенциала страны и рациональное использование водных ресурсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что события последних лет, включая масштабные паводки этого года, еще раз подчеркнули важность реформирования системы управления водными ресурсами.

"В этой связи был разработан проект нового Водного кодекса, который учитывает международный опыт и направлен на охрану экосистем, адаптацию к изменению климата и устойчивое развитие экономики за счет рационального управления водными ресурсами", – добавил он.

Так, в новом Водном кодексе впервые вводится понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту населения и экономики от рисков дефицита воды и загрязнения водных объектов.

"Президент Касым-Жомарт Токаев на Генеральной ассамблее ООН отметил, что нехватка воды может вызвать экономические, социальные и экологические кризисы, если не принять срочные меры. В этой связи в текущем году утвердили Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года, и Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года. В планах строительство 42 новых водохранилищ и реконструкция 37 существующих. Также будет модернизировано порядка 14,5 тыс. км ирригационных каналов. При выполнении всех поставленных задач к 2030 году будет дополнительно аккумулировано и сэкономлено до 10 млрд кубометров воды", – сообщил глава Минэкологии.

Одновременно в рамках нового кодекса с учетом принципа комплексного использования поверхностных и подземных водных ресурсов, а также воссоздания Национальной гидрогеологической службы предусмотрена передача функции управления подземными водными ресурсами от других уполномоченных и местных исполнительных органов в Министерство.

Отмечается, что в новом кодексе основной акцент ставится на охрану водных ресурсов от истощения и загрязнения, и только потом на экономическую потребность. Это является одним из принципиальных отличий нового Водного кодекса от действующего. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие "экологический сток", представляющий собой объем воды, предназначенный для сохранения речной, озерной и морской экологической системы, и который подлежит оставлению в природе.

Таким образом, водный сток делится на "экологический сток" и "потенциально-свободный сток". На потенциально-свободный объем водных ресурсов устанавливаются перспективные и оперативные лимиты водопользования.

Документом также расширены требования по охране водных объектов, в первую очередь малых рек и озер. В частности, предусмотрены требования о запрете строительства глухих плотин на малых реках.

"Одним из ключевых новшеств кодекса является существенная реформа системы государственного планирования с сохранением принципа развития интегрированного управления водными ресурсами. Новый кодекс предусматривает разработку Генерального плана интегрированного управления водными ресурсами и бассейновых планов. Данные документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. Но самое главное, выводы и рекомендации данных документов должны будут приниматься во внимание при разработке документов Системы государственного планирования", – резюмировал Ерлан Нысанбаев.

Еще одной особенностью нового документа является выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. Также впервые на законодательном уровне регулируются вопросы технического аудита систем водоснабжения.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что нормы проекта кодекса направлены на сохранение водного потенциала страны и рациональное использование водных ресурсов, формирование и развитие политики водосбережения в свете прогнозируемого в перспективе дефицита водных ресурсов, в том числе путем внедрения наилучших имеющихся технологий, обеспечение государственного учета поверхностных и подземных водных ресурсов, регулирование вопросов водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

"Проектом кодекса предполагается пересмотр подходов в управлении водными ресурсами с переносом акцентов на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов. В новой редакции кодекса предусматриваются обязательность проведения многофакторного обследования для потенциально опасных гидротехнических сооружений и условия ограничения права собственности на водохозяйственные и гидротехнические сооружения при обнаружении фактов неудовлетворительного технического состояния таких сооружений и непринятия мер по их безопасной эксплуатации (введение временного управления)", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

В проект кодекса также включены нормы по постепенному переходу к повторному и (или) оборотному водоснабжению. Так, установлено требование по разработке промышленными водопотребителями пятилетних планов внедрения систем повторного и оборотного водоснабжения в течении двух лет со дня принятия проекта кодекса. При этом разрешения на специальное водопользование будут выдаваться промышленным предприятиям только при наличии таких планов.

8 ноября 2024 года депутат Мажилиса Павел Казанцев в интервью Zakon.kz сообщил, что в Астане насчитывается примерно 240 автомоек и что из них только 47 имеют оборотное водоснабжение. По его словам, новый Водный кодекс разработан как ответ на эти вызовы. Он включает несколько ключевых аспектов, направленных, во-первых, на охрану, во-вторых, на рациональное использование, и, в-третьих, на восстановление водных ресурсов Казахстана.