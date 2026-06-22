Alatau City Bank и Halyk стали партнерами по развитию города Алатау

Alatau City Authority, Alatau City Bank и Halyk Bank подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на содействие комплексному развитию города Алатау как нового центра инноваций, технологий, инвестиций и предпринимательства Казахстана.

Документ подписали главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров, председатель совета директоров Alatau City Bank Куат Кожахметов, председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Подписание соглашения стало очередным шагом в реализации задач по развитию города Алатау, обозначенных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства неоднократно подчеркивал стратегическую важность формирования в Алатау современной инновационной экосистемы, способной стать точкой притяжения инвестиций, талантов, технологий и новых производств.

"Город Алатау создается как новая точка роста экономики Казахстана, объединяющая инновации, технологии и предпринимательство. Для достижения этих целей важно формировать сильные партнерства между государством, финансовыми институтами и бизнесом. Подписанное соглашение позволит объединить компетенции сторон для реализации проектов, которые будут способствовать развитию современной городской среды и повышению инвестиционной привлекательности Алатау", – сказал Алишер Абдыкадыров, главный исполнительный директор Alatau City Authority.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по широкому спектру направлений, включая развитие искусственного интеллекта, экономики малых высот, технологий "умного города", интернета вещей (IoT), WEB3, цифровых активов, финтеха, токенизации реальных активов, а также внедрение передовых цифровых решений в городской инфраструктуре.

Куат Кожахметов, председатель совета директоров Alatau City Bank, отметил:

"Мы рады быть частью такого важного для страны проекта, как развитие города Алатау. Будучи пионером в сфере интеграции криптоиндустрии и классической банковской системы в Казахстане, мы рассматриваем этот "город будущего" как площадку для внедрения передовых финансовых и технологических решений завтрашнего дня, в том числе в сфере цифровых активов. Подписанное соглашение объединяет возможности государства и финансовых институтов для реализации проектов нового поколения. Мы уверены, что такое партнерство позволит ускорить развитие Алатау и сформировать здесь один из самых привлекательных центров инвестиций и инноваций в Центральной Азии".

Кроме того, стороны намерены взаимодействовать в сфере высокотехнологичных производств, в том числе транспорта и логистики, туризма, образования, науки и здравоохранения.

Фото: пресс-служба Alatau City Bank

В рамках сотрудничества планируется создание благоприятных условий для реализации совместных проектов, привлечения инвестиций, внедрения инновационных технологий и развития современной городской среды, отвечающей лучшим международным стандартам.

Развитие города Алатау соответствует стратегическим задачам по диверсификации экономики и созданию новых центров роста, поставленным главой государства. Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank, подчеркнула:

"Как крупнейший финансовый институт страны, Halyk Bank принимает максимальное участие в проектах, направленных на развитие цифровой инфраструктуры, поддержку предпринимательства, внедрение инновационных технологий и повышение качества жизни жителей. Мы уверены, что объединение усилий государства, финансового сектора и бизнеса позволит создать в Алатау современную экосистему для устойчивого экономического развития".

Подписанное соглашение носит рамочный характер. Конкретные проекты и механизмы их реализации будут определяться сторонами дополнительно и оформляться отдельными соглашениями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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