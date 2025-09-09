Расплачиваться криптовалютой можно будет в городе Алатау

Фото: Zakon.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по созданию архитектуры Smart City для Alatau City, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже подготовлены необходимые документы. "По цифровому городу Alatau City будет разработана архитектура Smart City с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в его экосистеме", – сказал Мадиев. Он также прокомментировал поручение президента по созданию Центра регуляторного интеллекта. "Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта", – отметил министр. Вчера глава государства поручил создать в стране Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений.

