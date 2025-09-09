#АЭС в Казахстане
Технологии

Расплачиваться криптовалютой можно будет в городе Алатау

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:50 Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по созданию архитектуры Smart City для Alatau City, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже подготовлены необходимые документы.

"По цифровому городу Alatau City будет разработана архитектура Smart City с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в его экосистеме", – сказал Мадиев.

Он также прокомментировал поручение президента по созданию Центра регуляторного интеллекта.

"Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта", – отметил министр.

Вчера глава государства поручил создать в стране Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Обучить работе с ИИ миллион казахстанцев пообещал глава Минцифры
Технологии
11:12, Сегодня
Обучить работе с ИИ миллион казахстанцев пообещал глава Минцифры
Хакеры взломали Burger King
Технологии
08:05, 08 сентября 2025
Хакеры взломали Burger King
Новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции
Технологии
07:00, 06 сентября 2025
Новая яхта стоимостью почти 1 млн долларов затонула у берегов Турции
