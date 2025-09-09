Расплачиваться криптовалютой можно будет в городе Алатау
Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказал о проводимой работе по созданию архитектуры Smart City для Alatau City, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, уже подготовлены необходимые документы.
"По цифровому городу Alatau City будет разработана архитектура Smart City с применением технологий искусственного интеллекта, а также подготовлены необходимые НПА для использования криптовалюты в его экосистеме", – сказал Мадиев.
Он также прокомментировал поручение президента по созданию Центра регуляторного интеллекта.
"Для обеспечения деятельности Центра регуляторного интеллекта будут предоставлены мощности суперкомпьютера и доступ к национальной платформе искусственного интеллекта", – отметил министр.
Вчера глава государства поручил создать в стране Центр регуляторного интеллекта, задачей которого станет наведение порядка в законодательстве, подготовка понятных и действенных решений.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript