Казахстанский экспорт: как государство поддерживает отечественных производителей за рубежом

Сегодня драйверами экономического роста выступают предприятия, создающие конкурентоспособную продукцию и внедряющие современные технологии, что позволяет успешно выходить на международные рынки и укреплять экспортный потенциал страны, сообщает Zakon.kz.

Модернизировать свои предприятия, тем самым становясь высококонкурентными игроками как на внутренних, так и на внешних рынках, отечественным производителям помогает АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" (ЭКА, входит в структуру холдинга "Байтерек"). Компания предоставляет страховые и финансово-гарантийные инструменты для минимизации рисков во внешнеторговой деятельности.

Примеры работы этих механизмов на местах журналисты смогли оценить в ходе специального пресс-тура в Костанайскую область. Один из крупнейших и постоянных партнеров агентства в данном регионе – кондитерская фабрика АО "Баян Сулу".

Благодаря поддержке национального института развития сегодня предприятие выпускает более 300 наименований продукции, активно осваивая зарубежные рынки. Костанайские кондитерские изделия экспортируются в Китай, Монголию, Армению, Узбекистан и Россию. Поставки на российский рынок занимают порядка 80% в общем объеме экспорта фабрики. Всего же на внешние рынки "Баян Сулу" поставляет 44% своей продукции, остальной объем реализуется внутри страны.

Фото: АО "ЭКА"

"Все, что касается большой логистики, это очень большие риски. Ведь от момента поставки продукции за рубеж до ее реализации в той стране проходит довольно длительный период времени. Страхование дебиторской задолженности АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" – тот инструмент, который помогает нам работать с иностранными потребителями в долгосрочной перспективе. Благодаря их поддержке мы можем сразу отгружать большие партии товара без опаски неисполнения договорных обязательств со стороны зарубежных фирм. Расширяя свое производство, мы не только развиваемся сами, но и направляем свою деятельность на импортозамещение". Коммерческий директор АО "Баян Сулу" Ольга Губарева

Еще одно костанайское предприятие, заручившееся поддержкой ЭКА, – крупнейший агрохолдинг полного цикла мясного животноводства ТОО "Терра" – лидер продаж высококачественной говядины на рынки Китая, Узбекистана и стран ближнего зарубежья. За последние 1,5 года предприятие поставило в иностранные государства порядка трех тысяч тонн продукции, выручив за нее около 12 млрд тенге.

Фото: АО "ЭКА"

С расширением ареала продаж за рубеж объем экспортируемой говядины будет увеличен. В разработке компании – рынок Японии.

"Один бык в племенных хозяйствах стоит от 2 млн тенге, а мы закупаем довольно крупные партии. Зачастую для получения крупного кредита нам не хватает залогового обеспечения. Тут-то и приходит на помощь Экспортно-кредитное агентство. Они берут на себя ответственность за нас перед банком, нас финансируют, мы закупаем скот, откармливаем его и затем уже в убойном виде реализуем как на внутренние рынки, так и на экспорт. Такая поддержка носит и социальный характер. За последние три года за счет увеличения оборота скота у нас открылось 30 новых рабочих мест". Управляющий директор ТОО "Терра" Марат Утельбаев

Фото: АО "ЭКА"

А вот ТОО "Промбаза-7" – наглядный пример диверсификации бизнеса за счет господдержки. Предприятие, известное в регионе как крупный реализатор сжиженного газа, в 2012-м расширило спектр своей деятельности, запустив небольшой цех по производству растительного масла. А уже через шесть лет возвело полноценный высокотехнологичный завод полного цикла с применением современных технологий экстракции, увеличив переработки объемы почти в десять раз. Сегодня компания выдает два продукта – рафинированное и нерафинированное масло в объеме 50 тонн в сутки.

Фото: АО "ЭКА"

"Основная часть нашей продукции поставляется на рынки Китая, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и другие зарубежные страны. С Экспортно-кредитным агентством мы сотрудничаем почти пять лет. За это время нам удалось не трлько нарастить мощности предприятия, но еще и увеличить количество рабочих мест с 18 до 45. Кроме того, в 2018 году году мы подвели газ к заводу, что в свою очередь позволило газифицировать целый поселок Копыченка Федоровского района Костанайской области, где сегодня проживает более 250 человек". Учредитель ТОО "Промбаза-7" Мухамеджан Акулов

За последние пять лет Экспортно-кредитное агентство Казахстана поддержало костанайских экспортеров на сумму свыше 128 млрд тенге – это около четверти всего портфеля ЭКА. В целом по итогам 2025 года совокупный экономический эффект от проектов, поддержанных агентством, оценивается в 2,3 трлн тенге.

Фото: АО "ЭКА"

"Стать нашим партнером довольно просто. Главное требование – производство собственной продукции и ее экспорт. Мы готовы поддержать любое предприятие, даже если доля его продаж в зарубежные страны составляет всего 0,5%. Единственное условие – наши механизмы работают на стимулирование только несырьевого сектора экономики. Поддержка ЭКА охватывает ключевые отрасли – от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности, имеющей стратегическое значение для продбезопасности страны". Главный менеджер Департамента страхования и гарантирования АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" Темирхан Тишбаев

Фото: АО "ЭКА"

Государственные финансово-страховые механизмы позволяют местным предприятиям уходить от сырьевой направленности, диверсифицировать производство и выпускать высококонкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это одна из ключевых задач, которую сегодня ставит перед собой Казахстан.

Елена Загляда