Тимур Турлов о сотрудничестве Freedom Holding с Турцией: Нужно направить все силы на экспорт нашей экосистемы

Тимур Турлов – владелец Freedom Holding Corp. – выступил в Стамбуле на Zero Waste Forum, который курирует супруга президента страны Эмина Эрдоган. Турция стала одним из ключевых направлений экспансии холдинга на новые рынки.

Здесь группа планирует запустить одновременно брокера и цифровой банк, чтобы масштабировать казахстанскую экосистему на страну с населением почти 86 млн человек. Тимур Турлов объясняет, почему именно на Турцию он возлагает большие надежды.

"Турция – логичный и братский для нас рынок. Почти 86 миллионов жителей, молодое активное население, огромный простор для цифровизации финансовых и лайфстайл сервисов. Мы вплотную приблизились к брокерской и банковской лицензиям и получаем полную поддержку местного регулятора", – написал Турлов в Instagram.

Тимур Турлов прилетал в Стамбул для участия в форуме, посвященном экологии, Zero Waste Forum. На нем предприниматель делился ESG-практиками холдинга, прежде всего работой фонда Freedom Shapagat, который с 2023 года профинансировал экологические и социальные проекты на 95,9 млрд тенге.

На форуме собрались ведущие представители власти и бизнеса Турции, в том числе и президент страны Реджеп Эрдоган. Как отметил Тимур Турлов:

"Такие площадки – это еще и возможность лично познакомиться с теми, кто принимает решения, и выстроить отношения, на которых потом строится выход на рынок".

В 2025 году Freedom Holding Corp. открыл в Турции офис брокерской компании Freedom Yatirim. В 2026 году стало известно о приобретении 99,32% акций Turkish Bank. Freedom, который построил в Казахстане экосистему финансовых и лайфстайл сервисов, собирается масштабировать эту модель на новые рынки – поэтому в Турции происходит параллельный запуск двух бизнесов. Работа в экосистеме позволяет расширить перечень услуг и привлекать клиентов брокера к банковским сервисам и наоборот.

Центр экосистемы Freedom Holding – суперприложение Freedom SuperApp, которое на одной площадке объединяет все предложения холдинга: от инвестиций и ипотеки до покупки билетов на концерты и доставки продуктов. Суперапом пользуются более 5 млн человек, а всего к услугам Freedom, в том числе через компании-партнеры, по всему миру подключено 14 млн человек.

Freedom Holding Corp. сначала создал ядро из финтех-сервисов: брокер, банк и страховые услуги. Следом на их базе стал расти лайфстайл-сегмент. Похожую очередность компания планирует повторить и на рынке Турции, куда сначала экспортирует банковские и брокерские услуги.

"Будущее за экосистемами, которые перерастают свои домашние рынки и идут в мир. И Турция – логичное место, чтобы начать этот путь! Я верю, что сейчас нам нужно направить все силы на экспорт нашей цифровой экосистемы за рубеж. Цифровые банки уже начали битву за глобальный рынок. Если мы не выйдем со своим продуктом на внешние рынки, то рискуем проиграть и собственный", – продолжил Турлов.

Freedom Holding выстраивал экосистему в масштабах Казахстана последние 10 лет. Первый опыт переноса модели на другую страну состоялся в Таджикистане, где удалось построить цифровой банк всего за 2 года. Работа на турецком рынке обещает быть уникальной хотя бы из-за его масштабов – Турция превышает Казахстан по количеству населения более чем в 4 раза. Главная задача в таких условиях – быстро масштабироваться. На эти цели Турлов готов выделить $300 млн.

Турция не единственная страна, в которую планирует зайти Freedom Holding Corp. Компания подала заявку на получение банковской лицензии во Франции. Если регулятор даст разрешение, то Freedom сможет развивать банкинг на всей территории ЕС. Турлов поставил задачу привести в экосистему до 50 млн клиентов в Европе за 3 года работы. На эти цели бизнесмен выделит еще €500 млн.

Новый бизнес в Европе поддержит уже работающий брокер Freedom24, который охватывает 15 крупнейших бирж и представлен во всех значимых экономиках региона. Число активных клиентов брокера в Европе превысило 440 тыс., а их общие активы достигли $11 млрд. Чистый комиссионный доход увеличился почти вдвое с 2023 года и составил $369 млн на конец 2025 года, прибыль за тот же период также удвоилась до $253 млн. В этом году холдинг планирует запустить в Европе один из сервисов лайфстал-контура – Freedom Travel, который предлагает дешевые авиабилеты и выгодные условия от отелей. Так, Европа станет первым после Казахстана регионом, где экосистема будет представлена наиболее масштабно.

Одновременно Freedom Holding укрепляет бизнес в Японии за счет докапитализации собственной компании, договаривается с властями Монголии о сотрудничестве в финансах, собирается открыть филиал банка в Пакистане, смотрит на рынки Грузии и Армении. Также Турлов зимой рассказывал о планах развивать SuperАpp в США. Бизнесмен рассматривает либо получение финтех-лицензии, либо партнерство с местным банком.

Планы компании поддерживаются сильными финансовыми результатами за 2026 финансовый год, который закончился 31 марта. Холдинг получил рекордную выручку в $2,19 млрд, что фиксирует рост компании в 26 раз с момента размещения на бирже Nasdaq. Прибыль удвоилась с $76,2 млн до $153,3 млн, несмотря на внушительные инвестиции, которые группа делает в развитие собственного бизнеса, в том числе в выход на новые рынки. Совокупные активы холдинга превысили $13 млрд, увеличившись почти на треть. Основную выручку холдингу приносят брокер ($831,5 млн), банк ($689,2 млн) и страховой бизнес ($497,8 млн).

Активность Freedom Holding Corp. на зарубежных рынках объясняется не только ростом компании, но и внешнеполитическими успехами Казахстана и удачным моментом, который нужно не упустить.

"Важно ловить попутный ветер. Глава Казахстана открыл очень много дверей, и к нашей стране везде относятся с большим уважением", – писал Турлов.