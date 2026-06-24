Нурбанк первым в Казахстане запустил сервис подбора оптимальной системы международных денежных переводов

Нурбанк первым среди банков Казахстана запустил в мобильном приложении Nur24.kz сервис, который помогает клиентам выбрать наиболее подходящую систему международных денежных переводов.

Новый функционал позволяет сравнить доступные варианты перевода в одном цифровом интерфейсе и принять решение с учетом комиссии, условий отправки и клиентских оценок.

Выбрать выгодный международный перевод стало проще. Если раньше клиентам приходилось самостоятельно изучать условия различных систем денежных переводов, сравнивать комиссии и доступные направления, то теперь вся необходимая информация доступна непосредственно в приложении Nur24.kz.

Новый сервис позволяет клиенту увидеть доступные системы денежных переводов по выбранной стране и валюте, сравнить условия, ознакомиться с комиссиями и выбрать наиболее удобный вариант. Дополнительно пользователь может изучить комментарии и оценки других клиентов по работе конкретной системы, а также оставить собственный отзыв.

"Мы стремимся сделать международные переводы максимально прозрачными, удобными и понятными для клиентов. Новый сервис фактически формирует единое цифровое пространство для выбора системы денежного перевода. Клиент получает не просто возможность отправить деньги за рубеж, а инструмент для осознанного выбора наиболее подходящего варианта", – отметили в Нурбанке.

Для использования сервиса клиенту необходимо в мобильном приложении Nur24.kz выбрать раздел "Международные переводы", указать страну перевода, счет отправления в доступной валюте и сумму перевода. После нажатия кнопки "Подобрать систему" на экране отображается рекомендуемая система, а также другие доступные варианты для выбранного направления.

В один клик клиент может получить дополнительную информацию об условиях каждой системы денежных переводов и самостоятельно выбрать оптимальный сервис для отправки средств.

Нурбанк предлагает одну из самых широких продуктовых линеек в сегменте международных переводов. Клиентам доступны Ria Money Transfer, UPT (Universal Payment Transfer), "Золотая Корона" (KoronaPay), Kwikpay, Western Union, SWIFT-переводы, MoneyGram и MultiTransfer.*

*Системы денежных переводов доступны на момент публикации. Подробная информация об условиях работы систем международных переводов размещена на официальном сайте Нурбанка.

АО "Нурбанк" действует на основании лицензии №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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