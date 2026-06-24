ForteBank увеличил капитал на 46,1 млрд тенге для расширения бизнес-кредитования

АО "ForteBank" увеличил уставный капитал на 46,1 млрд тенге – в результате дополнительной эмиссии капитал банка превысил 890 млрд тенге, существенно расширив возможности для финансирования реального сектора экономики.

По итогам 2025 года активы ForteBank выросли на 49% и достигли 6,1 трлн тенге. В течение года Банк завершил сделку по приобретению АО "Home Credit Bank", разместил первый в истории Казахстана выпуск бессрочных субординированных облигаций AT1 на сумму 400 млн долларов США, а также привлек ряд крупных международных заимствований на рынках капитала.

В целях реализации стратегии Банка акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды за 2025 год и направить всю прибыль на дальнейшее расширение капитальной базы. Дополнительное увеличение уставного капитала стало логичным продолжением курса на ускоренное развитие бизнеса и укрепление рыночных позиций ForteBank.

"Сегодня около 60% нашего кредитного портфеля приходится на финансирование крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства. Это наш осознанный выбор: мы видим свою роль в поддержке реального сектора экономики – компаний, которые создают рабочие места, инвестируют и обеспечивают экономический рост.

Рынок бизнес-кредитования в Казахстане продолжает активно развиваться. По итогам 2025 года его объем достиг 17,6 трлн тенге, увеличившись на 20% за год. При этом ForteBank рос опережающими темпами: наш портфель бизнес-кредитов увеличился на 45% и достиг 1,7 трлн тенге.

Дополнительное увеличение капитала, а также решение акционеров направить всю прибыль Банка на развитие, создают возможности для дальнейшего роста. Что позволит нам наращивать темпы кредитования предпринимателей и крупных компаний, поддерживать новые инвестиционные проекты и последовательно укреплять позиции ForteBank на рынке в рамках стратегии развития", – отметил председатель Правления АО "ForteBank" Талгат Куанышев.

Справка о ForteBank

АО "ForteBank" – один из ведущих банков Казахстана, предоставляющий полный спектр услуг для розничных, МСБ и корпоративных клиентов. Банк последовательно реализует стратегию устойчивого роста, развивает цифровые сервисы и поддерживает ключевые отрасли экономики.

Лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка: Nº1.2.29/197/36 от 03.02.2020 выдана АО "ForteBank"