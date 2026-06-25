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Экономика и бизнес

Jetour T2 получил новую версию Explorer с 8-ступенчатым автоматом

Новая комплектация Explorer, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:45 Фото: jetour-auto.kz
У Jetour T2 в Казахстане появилась новая комплектация Explorer. Главное изменение – это 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Для модели это важная новость: T2 изначально строился вокруг идеи путешествия, дальнего маршрута и overland-формата.

Сам по себе T2 давно вышел из статуса свежей новинки. Доказательством этого является показатель в 500 000 проданных автомобилей по всему миру. Это говорит не только о популярности модели, но и о доверии к ней. За такой цифрой всегда стоит результат устойчивого спроса, признания со стороны покупателей и подтверждение того, что автомобиль оказался актуальным на длинной дистанции. Для Jetour T2 это не просто успех продаж, а признак полностью состоявшейся модели. Это уже понятный, узнаваемый автомобиль со своей аудиторией. Его берут не за абстрактный набор опций, а за образ и назначение: высокий клиренс, полный привод, брутальный силуэт, уверенность на бездорожье.

В версии Explorer к этой базе добавили то, что действительно имеет смысл для машины такого формата. Здесь появилось полноразмерное запасное колесо. В багажнике теперь есть розетки 12В и 220В, а это уже история про реальную жизнь вне города: зарядить технику, подключить оборудование, использовать автомобиль не только как транспорт, но и как часть инфраструктуры всего путешествия.

Есть и заметный блок комфорта. У переднего пассажира появилась электрическая оттоманка для ног, у водителя – массаж сиденья. Все сиденья, включая задний ряд, получили подогрев спинки и подушки, а у переднего пассажира появилась память настроек. Добавлены система фильтрации PM2.5 и ионизатор воздуха для заботы о здоровье всей семьи.

И это, пожалуй, главное в новой версии. Jetour T2 Explorer остается все тем же автомобилем, который ценят за характер и ощущение свободы за рулем. Он более подготовлен к тому сценарию, ради которого его чаще всего и выбирают, – к поездке, которая дарит эмоции и восторг от каждого пройденного километра.

Новая комплектация Explorer, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 14:45

Фото: jetour-auto.kz

А чтобы ознакомиться со всеми обновлениями, записывайтесь на тест-драйв в официальных дилерских центрах Jetour по всему Казахстану и станьте частью большой семьи Jetour Qazaqstan!

Подробная информация на сайте jetour-auto.kz.

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Айсулу Омарова
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