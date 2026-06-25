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Экономика и бизнес

Отменена большая часть таможенных пошлин между странами ЕАЭС и ОАЭ

Флаги Объединённых Арабских Эмиратов и Казахстана, флаги ОАЭ и РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:43 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената ратифицировали Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил сенатор Алибек Наутиев, соглашение было подписано 27 июня 2025 года в городе Минске.

"Главной особенностью соглашения является отмена импортных таможенных пошлин более чем на 85% товарной номенклатуры. Помимо отмены импортных пошлин, документ включает положения, регулирующие: определение страны происхождения товаров, таможенное сотрудничество, меры защиты внутреннего рынка, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, защиту интеллектуальной собственности, а также другие аспекты торгового взаимодействия", – сообщил Наутиев.

Для последовательной адаптации бизнеса и предотвращения рисков по наиболее чувствительным категориям товаров соглашение предусматривает длительные переходные периоды, а в отдельных случаях – исключение некоторых товаров из режима свободной торговли.

Это касается прежде всего таких чувствительных отраслей, как:

  • сельское хозяйство (мясная, молочная и зерновая продукция);
  • металлургия;
  • химическая промышленность.

Кроме того, в целях защиты отечественных производителей соглашение предусматривает эффективный пакет защитных мер, включая возможность применения двусторонних защитных механизмов – временного введения пошлин или квот в случае резкого роста импорта.

"В настоящее время со стороны Объединенных Арабских Эмиратов наблюдается интерес к сотрудничеству с казахстанскими компаниями в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, металлургию, машиностроение, химическую отрасль, IT-сектор и новые технологии. Так, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за январь-декабрь прошлого года составил 289,7 млн долларов США, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – отметил депутат.

При этом экспорт Казахстана в ОАЭ в прошлом году увеличился на 1,7% и достиг 132,9 млн долларов США. Также наблюдается рост импорта из ОАЭ в Казахстан: по итогам января-декабря 2025 года он увеличился на 7,2% и составил 156,8 млн долларов США.

Ранее Сенат ратифицировал изменения в соглашениях ОДКБ.

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Азамат Сыздыкбаев
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