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Экономика и бизнес

Инвесторы из Бахрейна рассматривают проекты в Астане и Бурабае

Проекты в Астане и Бурабае, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:00 Фото: Prestige Horse Club
В Астане подписан меморандум о взаимопонимании между компанией Smart Strategies and Development и инвестиционными партнерами из Королевства Бахрейн.

Документ закрепляет намерения сторон развивать инвестиционное сотрудничество и совместно реализовывать перспективные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

В рамках визита в Казахстан делегация потенциальных инвесторов ознакомилась с инвестиционными возможностями города Астаны и Щучинско-Боровской курортной зоны. Организатором визита выступила компания Smart Strategies and Development, специализирующаяся на управлении гостиничной и коммерческой недвижимостью.

В состав делегации вошли представители ведущих деловых кругов Королевства Бахрейн, включая члена совета директоров Ebdaa Microfinance Bank, члена Коммерческого комитета Bahrain Chamber of Commerce and Industry, а также руководителей международных компаний, имеющих многолетний опыт реализации международных инвестиционных проектов и формирования стратегических деловых партнерств.

Во время пребывания в Казахстане инвесторам были представлены проекты развития гостиничной, туристической и сопутствующей сервисной инфраструктуры. В Астане делегация ознакомилась с перспективами развития гостиничного сектора столицы, включая строительство гостиничных комплексов международного уровня и концепции, ориентированные на туристов и деловых гостей из стран Ближнего Востока.

В Акмолинской области зарубежные партнеры посетили объекты туристической инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны и высоко оценили потенциал региона для реализации долгосрочных инициатив в сфере туризма и гостеприимства.

Проекты в Астане и Бурабае, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:00

Фото: Prestige Horse Club

По итогам встреч достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по проработке инвестиционных инициатив. Кроме того, стороны рассматривают возможность организации дополнительного визита в Казахстан расширенной группы инвесторов из стран Персидского залива, а также проведения международной инвестиционной конференции с участием представителей туристической отрасли и делового сообщества региона.

Проекты в Астане и Бурабае, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:00

Фото: Prestige Horse Club

Подписание меморандума стало важным шагом в развитии партнерства между Казахстаном и Королевством Бахрейн, создав основу для дальнейшей подготовки совместных инвестиционных проектов, привлечения иностранных партнеров и расширения международного сотрудничества в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

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Айсулу Омарова
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