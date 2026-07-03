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Экономика и бизнес

KMF Банк и Тюркский инвестиционный фонд подписали соглашение о финансировании на 10 млн долларов

банк, подписание, договоры, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:48 Фото: KMF
Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ) и АО "KMF Банк" подписали соглашение о финансировании на сумму 10 млн долларов, направленное на расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сделка с KMF Банком стала первым соглашением Тюркского инвестиционного фонда в регионе, что открывает новый этап сотрудничества в развитии предпринимательства и расширении экономических связей между государствами-членами ТИФ. Привлеченные средства будут направлены на кредитование ММСП, при этом особое внимание будет уделено субзаемщикам, реализующим проекты, способствующие укреплению экономической взаимосвязанности и расширению бизнеса между государствами – участниками ТИФ.

В рамках данной кредитной линии осуществляется реализация ключевого мандата Тюркского инвестиционного фонда по укреплению экономической интеграции и взаимосвязанности стран-участниц, содействуя развитию взаимной торговли между ними и формированию более интегрированного общего экономического пространства.

"Подписание соглашения с Тюркским инвестиционным фондом открывает дополнительные возможности для поддержки казахстанских предпринимателей. Привлеченные средства позволят нам расширить финансирование микро-, малого и среднего бизнеса, в том числе компаний, развивающих сотрудничество и торговые связи со странами-участницами фонда. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать дальнейшему развитию предпринимательства и укреплению деловых связей в регионе".Председатель Правления KMF Банка Шалкар Жусупов

Тюркский инвестиционный фонд является первым специализированным международным финансовым институтом, учрежденным Азербайджаном, Венгрией, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном с целью содействия экономическому сотрудничеству, расширения внутрирегиональной торговли и поддержки устойчивого развития в тюркском мире. Фонд финансирует микро-, малые и средние предприятия (ММСП), проекты в сфере торговой и логистической инфраструктуры, а также совместные проекты, направленные на развитие экономической взаимосвязанности между государствами-участниками.

Лицензия АРРФР на проведение банковских операций № 1.1.121 от 25.11.2025

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Айсулу Омарова
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